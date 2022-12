Cadoul perfect pentru Anamaria Prodan, la împlinirea vârstei de 50 de ani! Chiar ea a spus-o: „Singurul lucru de pe pământul ăsta”

In articol:

Anamaria Prodan este cea mai cunoscută impresară de la noi din țară și este apreciată de o mulțime de persoane. În curând, mai precis pe data de 17 decembrie, blondina va schimba prefixul, asta pentru că împlinește vârsta de 50 de ani.

Întrebată despre cadoul perfect pentru ea, cu ocazia zilei de naștere, Anamaria Prodan a fost extrem de sinceră și a spus, fără ocolișuri, ce și-ar dori. Concret, impresara a mărturisit că își dorește să-și găsească jumătatea, respectiv un bărbat pe placul său.

„ Mi-aș dori… singurul lucru de pe pământul ăsta, să am alături de mine un bărbat! Dar un bărbat adevărat. Asta este ceea ce îmi doresc eu! În rest am de toate. Fac bani singură, am mașini, am case, am bani, am bijuterii. Am tot ce vreau! Vreau un bărbat adevărat! ”, a declarat Anamaria Prodan, în cadrul podcast-ului lui Viorel Grigoriu.

Anamaria Prodan va avea 300 de invitați la petrecerea de ziua sa de naștere

Anamaria Prodan este, fără doar și poate, una dintre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc, iar atunci când vine vorba să vorbească despre viața sa personală, vedeta nu se dă înlături niciodată.

Mândră că va împlini vârsta de 50 de ani, sexy-impresara a vorbit, fără ocolișuri, despre cum va arăta ziua sa de naștere.

Concret, blondinei îi vor fi alături 300 de persoane și plănuiește să organizeze o petrecere cu fast, mai precis cu lăutari, care vor aborda toate stilurile muzicale.

„ Va fi cu lăutari, păi, sunt româncă. Lăutari, muzică lăutărească, manele, de toate. Am zis că facem un spectacol adevărat de muzică românească. Eu cânt la toate petrecerile! ”, a spus impresara din forbalul românesc.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]