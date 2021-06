Anamaria Prodan, prima reacție după ce s-a spus în presă că ar fi amenințat-o cu bătaia pe presupusa amantă a lui Reghe

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecmapf [Sursa foto: Instagram] 08:41, iun 23, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Anamaria Prodan a făcut primele declarații, după ce s-a spus că ar fi amenințat-o cu bătaia pe presupusa amantă a soțului ei, Laurențiu Reghecampf. Cei doi trec printr-o perioadă dificilă, în urma căreia se speculează că ar putea ieși divorțați. În primul rând, impresara neagă orice zvon că soțul ei ar putea avea o altă relație cu o altă femeie.

„Domnilor jurnaliști ma distrez rău cu articolele voastre 🤣🤣🤣pai la cum ma Cunoașteti eu am nevoie sa arvunesc interlopi 🤣🤣🤣 Doamne Dumnezeule pai dacă ma supăr așa puțin va iau in spate și va arunc ca pe bebeluși in aer dar uit sa va prind 🤣🤣🤣. Glumesc normal 🤣 1. REGHECAMPF E PREA MARE PT VOI TOȚI. AMANTE? REGHE? PAI MAI PRIETENI! TOCMAI CE EXPLICAM CA REGHECAMPF ȘI PRODAN AU MUNCIT ENORM SA AJUNGĂ UNDE SUNT AZI! E FIRESC SA NU INTEGETI! CÂND AJUNGI ATÂT DE SUS NU AI VOIE SA GREȘEȘTI! DACĂ AI GREȘIT TE AI DISTRUS. IAR REGHECAMPF NU E PURTĂTOR ILEGAL DE CREIER.

Amanta? Pt ce? Sa ne facă Curatenie prin baie? Mai mai! In familia mea sunt reguli creștine in primul rând. Cuplul este făcut din 2! Oricine greșește plătește. Așa am crescut eu și așa am învățat de la tatal meu. Oricine greșește din familie plătește! Ghinionul vostru este ca la noi nu greșește nimeni! Bărbații care au amante nu au nici in capul de sus nici in altele nimic. Sunt mici fara oua fara personalitate fara coloana vertebrală Fara putere. Sunt gâște! Intii fa ti nevasta sa se simtă bine ca ea îți spune adevarul dacă poți sau nu. Dacă ești bun sau nu. Amanta ca sa ti ia cașcavalul 🤣și dacă ești obez îți zice ca ești tras prin inel 🤣 deci concluzia este ca cei ce caută și plătesc femei sunt gâște specie proasta care nu au încredere in ei și caută confirmări și reconfirmări. Numai ca s așa de retarzi ca termina distruși de astfel de arătări isi pierd copiii familia respectul in fata tuturor... și când se termina bănuțul Saracia le da un mare bocanc in funduleț. Și rămân in Șanț”, a scris Anamaria Prodan, pe Instagram.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan neagră că ar fi amenințat-o cu bătaia pe presupusa amantă

Anamaria Prodan a transmis un mesaj dur la adresa amantelor. Ea neagă că Laurențiu Reghecmapf ar fi putut să aibă o relație cu o altă femeie, în contextul în care familia lor este una foarte unită și care se respectă.

„O familie ca a mea cu principii nici nu poate viziona un așa tablou in casa noastră. Iar eu sa bat amante??? Pai. Sunt bătute de soarta. Va dati seama sa stai pe spate o viața cu picioarele desfăcute ...și r

totul deschis??? Pfff ești praf. Eu numai dacă ma uit la maimuțe din astea se evapora! Așa ca... Terminați cu prostiile astea și mergeți către alta familie. Și cred ca așa ceva nefondat, nu e demn de voi da publicați. Sunteți mult prea vechi pe piața și aveți jurnaliști valoroși sa publicați minciuni. Fata de familia mea ați mai facut o lata și cu salvarea, cu sinuciderea 🤣... 🙏❤️”, a mai spus impresara.

În secțiunea de comentarii, soția lui Laurențiu Reghecampf a revenit cu un mesaj dur. Ea susține că soțul ei nu ar putea fi niciodată cu o femeie sub nivelul ei. „IN PLUS EU SUNT NR 1! CE MAIMUȚA VREODATĂ POATE STA LA BRAȚUL LUI REGHE? NU S A INVENTAT CEVA PESTE MINE! DECI CUM SA SI IA CINEVA AMANTA MAI PROASTA SI MAI URÂTA DECÂT NEVASTA ?😀DOAR GÂȘTE IAU 😀DAR NEVESTELE CARE DESCOPERĂ GAȘCA LA BRAT CU MAIMUȚA ..RUP MANA SI BAT CA LA CARTE SI GAȘCA PANA II SAR PENELE SI MAIMUȚA PANA SE CREDE LILIAC”, a mai scris Anamaria Prodan.

