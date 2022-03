Ce a putut spune Anamaria Prodan despre Dani Mocanu, după ce artistul i-a făcut o manea impresarei: „Mulți au cântat, au avut talent, dar...”

In articol:

Anamaria Prodan a demonstrat mereu că este pe cât se poate de sinceră, calitate cu care a intrat în sufletul fanilor ei, fără doar și poate. Impresara nu se dă niciodată înlături din a-și spune părerea despre orice și oricine, iar așa s-a întâmplat și recent, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul

de YouTube theXclusive, atunci când a vorbit despre Dani Mocanu.

Întrebată de moderatorul emisiunii cine sunt artiștii preferați ai impresarei, pe lista acesteia se afla și Dani Mocanu, despre care a mărturisit că îi este foarte drag, dintr-un anumit motiv.

Anamaria Prodan: „Mi-e drag de Dani de mor”

Cunoscuta impresară este sufletul petrecerii și îi place să se distreze la maxim, fapt recunoscut chiar de ea în numeroasele interviuri pe care le-a acordat de-a lungul timpului. Ei bine, însă, cântăreți ca Vali Vijelie, Tzancă Uraganu sau Adrian Minune se află pe lista preferaților vedetei, dar de asemenea, Anamaria Prodan nu l-a uitat nici pe Dani Mocanu, despre care a spus că îi este foarte drag, asta pentru că știe să facă bani.

Citeste si: Anamaria Prodan, dată de gol pe filmare! S-a uitat în telefonul impresarei și a rămas surprins să vadă cu cine vorbea: ”Există un bărbat în viața ei”

Citeste si: Alertă în Marea Neagră chiar acum! Trei nave au fost lovite de rachetele Rusiei, iar una deja s-a scufundat..- bzi.ro

Mai mult decât atât, cunoscuta impresară a mai explicat că foarte mulți artiști au avut talent și au cântat, însă n-au avut bani, lucru la care Dani Mocanu se pricepe de minune, potrivit spuselor vedetei. Deși artistul se confruntă de multe ori cu un val de hate în mediul online, același lucru este valabil și în cazul impresarei, fapt despre care Anamaria

Prodan a explicat că îi place, asta pentru că face bani din partea haterilor.

”Mi-e drag de Dani de mor că știe să facă bani. Mulți au cântat, au avut talent, dar n-au avut bani. Asta înseamnă să fii altfel decât toți. Și pe mine la fel, toată lumea mă înjură, dar eu fac bani de la hateri. Ei sunt cei care intră pe Tik Tok la mine. Mie îmi place, că uite, la mine pe Tik Tok toată lumea mă înjură.”, a spus Anamaria Prodan, în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură Video]

Există sau nu un bărbat în viața impresarei în acest moment

De asemenea, în cadrul declarațiilor din emisiunea ”Fiță cu Adiță”, Anamaria Prodan a vorbit și despre un bărbat care există în acest moment în viața sa. Fără a da prea multe detalii, vedeta a explicat că nu este o relație oficială între ea și respectivul bărbat, asta pentru că ea nu dorește acest lucru până când nu se va definitiva divorțul dintre ea și încă soțul ei.

Citeste si: Anamaria Prodan îi închide gura lui Gheorghe Turda, după ce a auzit ce a spus despre mama ei! Nu s-a putut abține: „El trebuie să știe doar atât”

„Iubit oficial, ca să spun că sunt cuplată, nu! Sunt bărbați care-mi plac. Este un bărbat care-mi place în mod deosebit. mie îmi place puterea la un bărbat. Puterea la modul.... nu m-a interesat niciodată ca bărbatul meu să aibă bani. Am avut eu intodeauna și am considerat că ce e al meu e al tuturor. Mie îmi plac bărbații foarte demni și mereu am spus că vreau ca atunci când intru cu bărbatul meu undeva toată lumea să facă liniște și să zică „Wow, a venit Prodanca cu bărbatul ei”. Domnul despre care vorbesc nu este român. Eu am niște principii old fashion, eu până nu divorțez nu o să mă afișez niciodată cu cineva sau să spun vezi că-s gravidă cu nu știu care, vezi că m-am ascuns prin casă cu nu știu care, vezi că m-a prins lumea prin păduri cu bărbați. Asta tot de demnitate și de coloană vertebrală ține. Da, îmi place foarte tare cineva și avem o legătură foarte frumoasă. A înțeles și respectă decizia mea de a aștepta până se termină divorțul.”, a mai declarat Anamaria Prodan în cadrul emisiunii.