Anamaria Prodan și iubitul ei fac echipă și în afaceri. Flavius Nedelea are o avere impresionantă: "Este un bărbat care muncește 25 de ore din 24"

După o perioadă tumultuoasă a vieții sale, căci a trecut prin furtună, după cum spune chiar ea, pe plan amoros, acum Anamaria Prodan radiază de fericire.

Impresara nu se mai ascunde, ba chiar își strigă iubirea, fericirea și împlinirea în gura mare, spunând că, în sfârșit, a găsit bărbat ideal.

Anamaria Prodan, îndrăgostită lulea de Flavius Nedelea

Flavius Nedelea este omul care a readus soarele pe strada impresarei și care o face să se simtă femeie, să se simtă apreciată, iubită, înțeleasă și să își dorească să ofere totul la schimb.

Altfel că acum, de când iubește iar, Anamaria Prodan și iubitul afacerist străbat lumea în lung și în lat, bifând vacanță după vacanță și învățând să se bucure de prezent, să aprecieze clipa și să profite de orice moment în doi sau petrecut alături de copiii vedetei, căci deja Flavius s-a integrat perfect în familia ei.

"Noi mergem mult în vacanțe și ne bucuram unul de celălalt în fiecare secundă. Am învățat să apreciez fiecare moment al vieții și cele mai frumoase momente sunt cu iubitul și copiii mei. M-a învățat foarte multe lucruri. Sunt un om împlinit, astăzi pot să spun. Un om împlinit, fericit. Nu port dușmănie, nu mă interesează absolut nimic. Am scapăt de toată nebunia asta a vieții, de tot scandalul. Am trăit un vis cumplit de urât, un coșmar care credeam că nu se mai termina. După cea mai rea furtună vine cel mai frumos soare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare secundă. Trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Viața noastră se desfășoară pe timpul zilei. Noi noaptea trăim alături de copii foarte frumos, fără circuri. Nu ne interesează altceva, decât să trăim foarte frumos, departe de lumea mondenă.”, a spus Anamaria Prodan, în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”

Și nu doar în plan amoros și familial fac echipă bună, ci și în afaceri. Impresara, având mereu simțul afacerilor, se implică în viața profesională a partenerului său și spune că împreună fac lucruri minunate și mărețe.

Mai ales că, la fel ca și în cazul ei, și lui Flavius Nedelea îi place să facă lucruri de calitate și să muncească pe brânci pentru a-i fi numele pronunțat de cei mai importanți oameni.

”Lucrăm împreună să menținem locul ăsta frumos (n. red restaurantul pe care iubitul ei îl deține în Capitală), cu un anumit tip de lume. E un loc frecventat de o lume frumoasă. Altfel de lume decât ceea ce vedem în toate restaurantele din București. Flavius este un om care nu și-a dorit publicitate și nu își dorește, este un bărbat care muncește 25 de ore din 24, nu plătește paparazzi, nu dă bani la ziare, dacă ar putea ca nimeni să nu-l cunoască ar fi ideal”, a mai adăugat vedeta, conform WOWnews.

Având un asemenea bărbat lângă ea, nu e de mirare că sexi impresara folosește numai cuvinte de laudă la adresa celui care i-a cucerit inima.

Prin ochii ei, Flavius Nedelea nu este doar un bărbat bogat la capitolul finanțe, ci și unul bogat în gesturi tandre, fiind, spune ea, un romantic incurabil, pe care și l-ar dori orice femeie.

Tocmai de aceea spune că, privindu-l, crede că Dumnezeu i-a dat mai mult decât a visat și și-a dorit vreodată, căci omul alături de care trăiește acum o face să nu vrea să se mai trezească vreodată din visul pe care-l împarte acum cu el.

„Este un om minunat, un bărbat despre care nu s-au auzit nenorociri, care nu face parte din anturajul monden al Capitalei, un romantic desăvârșit. Un bărbat care știe să aprecieze o femeie și o face, cumva, icoana vieții lui. Este altceva, ceea ce trebuie în viața unei femei care și-a dorit, cum mi-am dorit eu, o familie minunată. Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am sperat vreodată. Într-adevăr, nu mi-este frică niciodată, când stăm într-un loc, că aș putea primi un telefon și ar putea femei de la masă să se uite către mine și să-mi spună: 'Îl știu pe bărbată-tu'. Jur, de multe ori stau, închid ochii și spun: 'Nu vreau să mă trezesc din visul asta niciodată'. Despre asta e vorba în viață. Suntem fericiți și eu și copiii. Sper, la rândul meu, să-i ofer acestui om exact ceea ce-mi oferă el mie și trăim așa fericiți toată viața”, a conchis impresara.