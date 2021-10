Anamaria Prodan trebuie să scoată din buzunar o sumă uriașă pentru a începe procesul! Ce vestea i-au dat avocații? EXCLUSIV

In articol:

Toată lumea vorbește de divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, pe care fostul antrenor l-a înaintat în mare secret la Judecătoria Buftea, așa cum WOWbiz.ro

Cât trebuie să plătească Anamaria Prodan taxă de timbru?

a anunțat în exclusivitate. Totuși, impresara mai are câteva drumuri de făcut în instanță, zilele acestea.

Procesul dintre Anamaria Prodan și Dennis Man, fostul jucător al FCSB a început, săpătmâna aceasta, la Tribunalul București. Prima înfățișare a avut loc marți și s-a încheiat cu o amânare pentru ” satisfacerea aspectelor referitoare la timbraj”.

Anamaria Prodan nu vrea să renunțe la sutele de mii de euro din transferul lui Man

Mai precis, Anamaria Prodan trebuie să depună o taxă de timbru care se calculează în funcție de valoarea despăgubirilor pe care le solicită. În cazul de față, ea îi cere lui Man nu mai puțin de 350.000 de euro, pentru că nu a respectat contractul semnat cu ea. Potrivit unor calculelor WOWbiz.ro, impresara va trebui să achite o taxă de timbru de peste 20.000 de lei pentru ca dosarul să se poată judeca propriuzis.

Următoarea ședință, în care se vor lămuria fost fixată pentru ianuarie 2022.

A refuzat 100.000 de euro de la Gigi Becali

Anamaria Prodan l-a dat în judecată pe Dennis Man, după ce jucătorul a fost transferat la Parma pentru 13 milioane de euro prin intermediul lui Giovanni Becali, deși se afla sub contract valabil cu ea. În acest fel, spune Anamaria, a fost privată de comisionul de transfer care i se cuvenea.

Impresara a acuzat presiuni la care a fost supus Dennis Man de către Gigi Becali, finanțatorul FCSB, să renunțe la contractul cu Anamaria Prodan. În schimb, Becali i-a oferit acesteia 100.000 de euro pentru a nu mai avea pretenții la banii din comision, sumă pe care impresara a refuzat-o.

În aceste condiții, Anamaria Prodan l-a acționat în instanță pe jucător, pe motiv că a renunțat unilateral la contractul cu ea, deși clauzele nu permiteau acest lucru. Ea a declarat că nu este supărată pe Man, însă va trebui să-și recupereze cumva banii.

Man câștigă 1,2 milioane euro pe sezon

”Nu e vorba de supărare. Este un contract, trebuie respectat. Eu nu am nici o problemă cu Man, este decizia lui, decizia lui Becali, nu știu a cui este decizia față de ceea ce s-a întâmplat. Nu mă intresează, eu am un contract, merg pe acel contract.(...) Cred că așa e cel mai normal, de ce să ne certăm. Nu i-am spus copilului nimic. Nu mă interesează decât... am avocați, nici nu mă interesează mai mult. Am avocați, aștept să văd ce va fi ”, a declarat Anamaria Prodan la depunerea reclamației în instanță.

Dennis Man s-a transferat la Parma pentru 13 milioane de euro

Dennis Man câștigă 1,2 milioane euro pe sezon la Parma, echipă la care s-a transferat la începutul acestui an. Italienii au avut mari speranțe în român, dorit mai ales în ideea în care Parma va promova anul acesta în Serie A. Se pare însă că antrenorul Enzo Maresca este destul de nemulțumit de prestația românului și ar putea să-l cedeze la începutul anului viitor. O posibilă destinație a fotbalistului este Atalanta, în Serie A.