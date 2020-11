Anca de la Strehaia, filmată la piscină! A refuzat să se dezbrace în costum de baie și a intrat îmbrăcată în apă! Imagini de poveste

Anca de la Strehaia a fost prima dată la piscină

Anca de la Strehaia nu a vrut să se dezbrace la o piscină din Pitești, unde a fost zilele trecute, așa că a intrat în apă îmbrcatăă cu tricou și pantaloni. Fosta soție a lui Leo de la Strehaia a explicat că se rușinează să se dezbrace în public și că este prima dată când vine la o piscină.

Anca de la Strehaia nu știe să înoate

”Am venit să ne relaxăm puțin. Am tricoul pe mine, dar am mai pus și ăsta pentru că mi-e rușine așa. Nu pot să stau nici așa! Dar mi-e frică să intru în apă, am auzit că e apa mare! Cum intrăm noi în apă?”, a spus Anca de la Strehaia pe canalul ei de Youtube.

Anca de la Strehaia a intrat îmbrăcată în apă[Sursa foto: Youtube: Anca de la Strehaia]

Momentul a devenit de-a dreptul amuzant când a venit vremea ca Anca să intre în apă. Fiul ei, care o filma, nu a infirmat-o pe această că apa este mare, așa că Anca s-a gândit să întrebe un client al piscinei, care se afla la acea oră în apă.

”Nu vă supărați, e mare apa?

"Nu vă supărați, e mare apa? Dacă vine peste mine, eu nu știu să înot. Eu stau pe scăriță, aici! Mi se udă și părul, și tot, îmi intră în urechi. Intru și cine mă ține de jos, de picioare?

Anca de la Strehaia, atac de panică la piscină[Sursa foto: Youtube: Anca de la Strehaia]

Nu, nu, că n-are cine să mă scoată! Eu am venit aici, am crezut că apa e mică, să stau și eu în apă! Dacă mă țin de bară, mă ține apa în sus? Mă duc înapoi că mi-e frică!”, a mai spus Anca de la Strehaia.

Anca, încă supărată pe fosta soacră

După un mic atac de panică, Anca de la Strehaia s-a întors la problema pe care o are cu familia lui Leo. Ea a povestit, din apă, cum a fost blestemată de fosta soacră, înainte să părăsească ”palatul” de la Strehaia.

”Am zis să mă relaxez și eu în seara asta, să nu mai fac mâncare A plecat Leo de aici din oraș, a plecat la un hotel. Unde, nu știu! A zis Patroana că eu am fost ghinionul la ea în casă, că dacă eu plec din casă, o să se îmbogățească. Eu am fost cu ghinionul, nu am făcut nici o cinste și mă blesteamă. De ce mă blesteamă atât de urât?”, a încheiat Anca de la Strehaia.