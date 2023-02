Anca Neacșu, schimbare importantă în viața ei, la câteva luni de la divorț! În ce și-a investit banii?: „Mă simt ca o regină”

In articol:

Anca Neacșu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din țara noastră. Vedeta a cunoscut celebritatea odată cu debutul trupei ASIA, foarte celebră în perioada 1999 și 2006.

Artista a format un cuplu cu Serkan Yaman, însă după 10 ani de relație cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Acum, la câteva luni de la despărțire, fosta membră a trupei ASIA și-a luat viața de la zero și a investit în ceva ce își dorea de foarte mult timp.

Anca Neacșu, investiție cu valoare sentimentală

Anca Neacșu își căuta de foarte mult timp o locuință pe care o poate numi în adevăratul sens al cuvântului „acasă”. În cele din urmă, după o perioadă foarte mare de căutări, blondina și-a găsit casa mult dorită. Aceasta a ținut foarte mult ca viitoarea locuință să fie cât mai aproape de familia sa.

Într-un final, artista a găsit fix ce și-a dorit și și-a amenajat casa pe placul ei. Vedeta este fericită că o are pe mama sa ca vecină și o vizitează ori de câte ori îi permite timpul, pentru a o ajuta cu diferite treburi gospodărești.

” Mă simt ca o regină, mi-am făcut casa visurilor. Acum aproximativ o lună a terminat-o. Mă chinui de ceva vreme. Sunt atentă și bolnavă cu curățenia, cu detaliile, cu perfecțiunea. M-am mutat singură, dar mama este vecina mea. Vine mai mereu pe la mine, îmi mai face și de mâncare când nu am timp. Mai ales că, de când sunt cu A.S.I.A sunt mai tot timpul pe drumuri. Dar, sunt obișnuită de o viață să fiu numai cu bagaje.

Am căutat mulți ani o casă. Mi-am dorit într-o zonă anume, ca să pot fi lângă familia mea. Sunt aproape de frate, de mamă. Sora este un pic mai departe, dar vine des.

Mai am un pic de pus la punct, câteva tablouri… am ajuns la stadiul de detalii, finețuri. Nu am vorbit despre casă cu nimeni până acum. Pot spune că mi-a ieșit așa cum mi-am dorit, ajutată de designeri. Nu de capul meu. Așa cum am văzut eu în hotelurile de 100 de stele din țările străine.”, a povestit Anca Neacșu,pentru fanatik.ro.

Anca Neacșu [Sursa foto: Instagram]

Anca Neacșu a decis să nu se mai gândească la divorț și să meargă mai departe

Anca Neacșu a divorțat de soțul ei în luna septembrie a anului trecut. Vedeta a trecut prin cea mai dificilă perioadă a vieții sale, însă a decis să meargă mai departe, întrucât și-a dat seama că aceste gânduri îi fac viața mult mai grea și nu îi permit să evolueze în niciun plan.

„ Am fost dată peste cap o perioadă, însă, gata, ajunge! Viața merge mai departe. Am citit mult despre asta, am văzut și alte cazuri. Nu mai vreau să aud! Nici nu îmi mai face plăcere să mai pomenesc despre subiectul acesta, este cel mai urât din viața oricărui cuplu, pur și simplu.”, a mai mărturisit Anca Neacșu, conform sursei citate.

Fosta membră a trupei ASIA a mărturisit că lucrează cu ea ca să treacă peste aceste momente dificile cu divorțul, însă tot răul merge spre bine. Aceasta are nevoie de liniște și relaxare pentru a-și reveni complet.

„ Fac terapie, eu cu mine, nu am fost nicăieri. Încerc să-mi găsesc echilibrul singură. Am probleme cu somnul, adorm foarte greu. Încerc să-mi impun anumite lucruri și să mă gândesc la anumite lucruri ca să dorm, să mă pot pregăti pentru o nouă zi.

Nu mă gândesc că a fost din vina mea separarea. Eu de când mă știu am probleme cu somnul, de când sunt mica. Și dureri de cap. Am fost în Turcia la controale, dar mi-a zis că nu am nimic. Să mă relaxez. Sunt un om prea agitat. Sunt obsedată cu punctualitatea, să am control asupra situației, să iasă totul perfect. Nimic nu se întâmplă fără mine.”, a mai spus fosta membră ASIA.

Anca Neacșu [Sursa foto: Instagram]