Anca Pandrea a fost internată de urgență la spital, după ce a leșinat pe stradă. Cum se simte actrița în aceste momente: "Nu mai puteam vorbi"

În urmă cu doar câteva ore, Anca Pandrea a fost transportată de urgență la spital, după i s-a făcut rău pe stradă și a leșinat. Actrița face primele declarații despre starea sa de sănătate.

Anca Pandrea a leșinat pe stradă

Renumita artistă a decis să meargă în vacanță alături de două prietene, la Brașov.

Însă, nu s-a gândit vreo secundă la ceea ce urma să se întâmple.

După ce au vizitat locașul de cult, Anca Pandrea a simțit că i se face rău, nu mai putea vorbi și nu mai putea respira. În doar câteva secunde, actrița s-a prăbușit la pământ. A fost transportată de urgență la spital, unde timp de 6 ore i-au fost administrate perfuzii.

”De obicei nu merg în vacanțe, prefer să rămân acasă, cu Iura al meu. Plus că este și situația care e cu pandemia. Am făcut o excepție, am plecat cu două prietene la Brașov, să mai schimb aerul. Am vizitat mai multe locuri, am fost la o biserică, totul a fost frumos. Când ne-am întors de la lăcașul sfânt, unde ne-am rugat, am simțit brusc că nu mai pot articula niciun cuvânt.

Pur și simplu nu mai puteam vorbi, nu mai puteam respira. Apoi am leșinat, mi s-a făcut rău. Stătusem câteva ore în soare, pentru că afară vremea era foarte frumoasă, nu știu exact ce s-a întâmplat. Am ajuns la spital, iar acolo m-au ținut cam șase ore cu perfuzii. Deși trebuia să mai stăm o zi, după externare am plecat spre București, pentru a fi supusă unor investigații medicale”, a mărturisit actrița pentru impact.ro.

A revenit la București pentru a-și face analize amănunțite, pentru a afla cu exactitate motivul pentru care a leșinat în plină zi.

”Îmi voi face alte analize și investigații, să văd de la ce a fost. Eu sufăr de insuficiență cardiacă, am probleme cu coagularea sângelui, probleme cu glanda, dar și o gastrită. Până acum, am ajuns la patru medici diferiți și toți mi-au pus același diagnostic, insuficiență cardiacă pulmonară de gradul 3. Nu este prima oară când leșin, dar nu mi se mai întâmplase asta de ceva timp, eu fiind sub tratament. Am fost la medicul de familie, la doctora mea și am luat trimiteri unde am nevoie. Acum aștept rezultatele”, a mai completat actrița pentru sursa citată.