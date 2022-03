Anca Pandrea, din nou pe mâinile medicilor, după ce și-a dislocat umărul! Cum se simte actrița acum

In articol:

Văduva regretatului Iurie Darie este urmărită de ghinioane, asta pentru că se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Din acest motiv, actrița se simte mai mereu rău, fapt declarat chiar de ea în numeroasele interviuri acordate în ultima perioadă.

Anca Pandrea: „Acum am pățit-o din nou”

Mai mult decât atât, după ce în urmă cu doar câteva săptămâni Anca Pandrea a trecut printr-un incident ce putea duce la o adevărată tragedie, recent actrița a mai avut o pățanie, alegându-se cu un umor dislocat.

Cunoscuta actriță trece prin momente grele, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, iar recent, văduva lui Iurie Darie a fost din nou la spital, asta pentru că și-a dislocat umărul. Anca Pandrea a povestit că prietenii săi au ajutat-o să se îmbrace, din cauza că nu se descurca singură, fiind lovită la umărul stâng. Însă, din nefericire, episodul trist a venit chiar de ziua regretatului ei soț, Iurie Darie, petrecându-și astfel prima parte a zilei de 14 martie la spital, acolo unde a mers pentru îngrijiri medicale.

Cu toate acestea, la spital, actrița a întâlnit un medic ce a ajutat-o foarte mult, acesta punându-i o orteză la umăr.

„Acum am pățit-o din nou și m-au ajutat prietenii să mă îmbrac pentru că mi-am dislocat umărul stâng și un domn doctor foarte drăguț m-a ajutat și mi-a pus o orteză la umăr. O să mă mișc dificil pentru că este greu să o fac și fără și cu, însă acum nu am ce să fac. Am ajuns foarte dimineță la doctor.”, a declart Anca Pandrea pentru Click.ro.

Anca Pandrea și Iurie Darie

Actrița, la un pas de tragedie în propria casă, după ce a căzut pe scări

În urmă cu doar câteva săptămâni, Anca Pandrea a avut parte, din nou, de un episod neplăcut, după ce a căzut pe scări, în propria sa casă.

Văduva lui Iurie Darie a povestit pe îndelete cum s-a petrecut totul, precizând că s-a ales cu numeroase vânătăi pe corp.

"Am o vânătaie de la cot până la umăr, am căzut, din neatenție. Ca să fac o glumă, pictorii aflați aici, la expoziție, pot lua de la mine și verde, și galben, și albastru, și maro, și mov… de la vânătaia mea (râde- n.r.). Da, am făcut un efort să ajung la expoziție pentru că, vă spuneam, am căzut ca un bou pe scări. Am pus dezinfectant, pastile, în toaletă, am acoperit, și m-am dus pe scări la toaleta de vară. O dată, de două ori. Și apoi am am stins lumina, de ce… nu știu.Și am căzut pe scări cu capul în jos, picioarele pe scări, nu pot să-ți arăt ce am pe mână. Noroc că eram cu o prietenă, Zoița, am strigat la ea și m-a ajutat să mă ridic. Din neatenție. De atunci mă ridic ușor, merg ușor.”, a declarat Anca Pandrea la momentul respectiv pentru Ciao.ro.