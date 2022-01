Cu ce probleme se confruntă Anca Pandrea, după ce s-a vindecat de COVID-19: „Acum sunt din nou la pat”. Noi detalii despre starea de sănătate a actriței

In articol:

Anca Pandrea se confruntă, din nou, cu probleme de sănătate. La sfârșitul anului trecut, cunoscuta actriță a fost infectată cu COVID-19, iar atunci chiar și Gigi Becali i-a sărit în ajutor, oferindu-i câteva medicamente pentru a se vindeca.

Anca Pandrea: „Nu mă simt bine deloc”

Din nefericire, în prezent, soția regretatului Iurie Darie a mărturisit că starea sa de sănătate nu este prea bună.

Celebra actriță se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, precum insuficiență cardiacă pulmonară de gradul trei, gastrită, are și probleme cu coagularea sângelui, dar și cu glanda, iar acum, văduva lui Iurie Darie se află, din nou, la pat, asta pentru că a răcit.

De asemenea, Anca Pandrea a vorbit despre starea sa de sănătate, declarând pentru Impact.ro că nu se simte bine deloc, asta pentru că din cauza răcelii are frisoane. Totodată, actrița a explicat că a răcit probabil din cauza faptului că a ieșit îmbrăcată mai subțire în curtea casei.

„Abia îmi revenisem, iar acum sunt din nou la pat. Nu prea am fost cuminte, am ieșit cam dezbrăcată prin curte și bucătărie, și am răcit din nou. Am frisoane, transpir, nu mă simt bine deloc”, a dezvăluit Anca Pandrea, pentru Impact.ro.

Actrița, îngrijorată din cauza valului de scumpiri

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, Anca Pandrea a mai vorbit și despre valul de scumpiri ce o îngrijorează teribil. Soția regretatului Iurie Darie a spus că are o centrală proprie în locuința sa și îi este teamă de momentul în care va primi factura pe lunile de iarnă, mai ales că că pensia nu îi va ajunge să-și achite utilitățile, potrivit declarațiilor ei.

„Am centrală proprie. Mi-e teamă de cât vor veni lumina, gazele…Pensia nu-mi va ajunge să le plătesc”, a mai spus Anca Pandrea, soția regretatului Iurie Darie, pentru sursa citată anterior. Anca Pandrea și Iurie Darie

