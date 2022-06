Anca Serea a ajuns pe mâna medicilor! Ultimele detalii despre starea de sănătate a soției lui Adi Sînă: „Niciun fel de rezervă, era zero”

In articol:

Anca Serea nu s-a simțit deloc bine zilele trecute, motiv pentru care a decis să meargă în cabinetul unui specialist și să facă analize, pentru a se liniști, dat fiind faptul că urmează să plece și într-o vacanță, în Austria și în Germania, alături de familia sa, respectiv cu soțul său, Adi Sînă, dar și cei șase copii.

Fanii știristei știu deja că aceasta se confruntă cu probleme de sănătate de mai mult timp, însă în ultima perioadă, Anca Serea și-a îngrijorat admiratorii pentru că a cam lipsit din mediul online, motiv pentru care, atunci când a revenit pe internet, le-a explicat internauților că a avut o tensiune foarte mică.

„După o săptămână foarte grea în care și voi ați observat că am lipsit. Am lipsit că am fost super obosită, din păcate cu tensiunea 9”, a scris Anca Serea pe pagina sa de socializare.

Secretul frumuseții Ancăi Serea, în cabinetul medicului estetician. La ce intervenție a apelat soția lui Adi Sîna

De asemenea, acum a venit cu o serie de noi declarații despre problemele de sănătate cu care se confruntă, explicând concret ce s-a întâmplat.

Citeste si: „Nunta nu trebuia să aibă loc”. Ce decizie a luat Ana Baniciu, după ce mama ei a murit- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Anca Serea, despre problemele de sănătate: „Fac tratament susținut și în prezent”

În urmă cu puțin timp, Anca Serea a făcut o serie de declarații despre problemele cu care se confruntă, explicând că în prezent face un tratament, pentru a ”ține în frâu” anemia, pe care a dobândit-o de la nașterile multiple și de la pierderile menstruale masive.

Anca Serea și-a învățat lecția! După ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, vedeta are mare grijă de ea!| EXCLUSIV

Mai mult decât atât, partenera de viață a lui Adi Sînă a mai spus că nu doar ea este predispusă, ci și cei șase copii ai săi, despre care a spus că, la rândul lor, au un pic de carență de fier.

De asemenea, Anca Serea a mai adăugat că, nu mai avea niciun fel de rezervă, fierul din organismul său fiind pe zero, motiv pentru care i-a luat mai bine de un an să se recupereze.

„Acum sunt bine. Fac tratament susținut și în prezent. La genul meu de anemie, nu am cum altfel. M-am ales cu această afecțiune de la nașterile multiple și de la pierderile menstruale masive.

Așa sunt predispusă, și copiii la fel. Și ei au un pic de carență de fier. Eu nu mai aveam niciun fel de rezervă, era zero. Mi-a luat un an de zile să-mi revin”, a spus aceasta, pentru impact.ro.

Anca Serea [Sursa foto: Instagram]