Anca Serea era plină de bani înainte să-l cunoască pe Adi Sînă. Ce făcea în străinătate? „Puteam să îmi cumpăr o mașină în doar 2 luni”

Încă de când era doar o puștoaica de 18 ani, Anca Serea a avut un succes remarcabil în plan profesional. Soția lui Adi Sîna a ajuns model la vârsta de 18 ani, asta după ce a fost desemnată câștigătoarea unui concurs de frumusețe.

După această reușită, vedeta a primit mai multe oferte de locuri de muncă peste hotare din care i-au venit sume destul de frumoase.

Anca Serea a fost un model de succes înainte să intre în lumea televiziunii vreme de circa 6 an. Această oportunitate a venit în viața ei când nici nu aștepta, atunci când fratele ei a îndemnat-o să se înscrie pe lista unui concurs de miss organizat în Galați. De atunci, viața ei s-a schimbat în mod radical.

Anca Serea făcea o mulțime de bani pe când era doar o puștoaică

Anca Serea s-a clasat pe primul loc în cadrul concursului Elite Model Look, desfășurat în anul 1999.

Acesta a fost punctul din viața ei care i-a oferit noi oportunități destul de ofertante, de care a și profitat mai mulți ani după această victorie.

Anca Serea a declarat că pe acea vreme câștiga atât de mulți bani încât și-ar fi permis să-și cumpere o mașină la fiecare două luni. În ciuda acestui lucru, banii nu au reprezentat o prioritate pentru ea, alegând familia și stabilitatea în locul sumelor mari e care le primea în fiecare lună de pe urma modellingului.

Anca Serea [Sursa foto: Instagram]

„Practic, nu am renunțat la modelling, a fost o schimbare firească, eram mamă, am mai făcut un copil, trebuie să ai un anumit stil de viață. Când eram model, câștigam destul de bine. Și Turcia și Grecia acceptau fete mai cu forme și eu am făcut foarte multe campanii de lenjerie intimă, de costume de baie, de rochii de seară, de rochii de mireasă.

După un direct booking, de foarte multe ori mergeai, nu știu, două luni pe an, vara, atunci era sezonul și, la un moment dat, puteam să îmi cumpăr o mașină din banii câștigați. Da, se câștiga foarte bine. Era înainte de criza pe care au avut-o țările astea Turcia, Grecia, criza mare europeană”, a declarat Anca Serea, conform playtech.ro.