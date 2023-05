Anca Serea a dat lovitura după ce a devenit influencer. Soția lui Adi Sînă a recunoscut cât câștigă anual din online: „Suficient de mulți”. Suma este fabuloasă!

In articol:

Anca Serea s-a remarcat ca model, apoi a ajuns la pupitrul știrilor, fiind cunoscută și ca mama eroină a showbiz-ului, având o familie numeroasă, însă de ceva vreme s-a retras din lumina reflectoarelor.

Iar asta, deși se putea crede că a costat-o scump, surprinzător este că nu, chiar deloc, căci a dat lovitura în online. Are

propria afacere alături de soțul ei, dar bani mulți face din proiectele pe care le are pe rețelele de socializare.

Anca Serea întoarce banii cu lopata

Ca multe alte vedete de la noi, Anca Serea este și ea o influenceriță de succes în România, iar asta se vede în sumele din contul bancar.

Deși niciodată nu a vorbit până acum despre câștigurile familiei sale, recent, la TV, șatena a recunoscut că nu are motive să se plângă, pentru că o duce foarte bine din punct de vedere financiar.

Atât de bine încât își poate întreține singură familia și pentru asta le este recunoscătoare celor cu care colaborează.

„Suficient de bine și de mulți încât să pot să zic că aș putea să îmi întrețin familia deocamdată. Da, familia care este numeroasă și pentru asta le mulțumesc tuturor care îmi sunt alături de mine în povestea asta, agențiilor care îmi propun de fiecare dată și clienților care mă angajează într-un proiect”, a explicat Anca Serea, în emisiunea Cristinei Șișcanu.

Concret, cu sinceritatea la purtător, fosta știristă a mărturisit că ajunge anual să câștige din proiectele din online peste 100.000 de euro.

Însă, a ținut să precizeze că, pe cât de mult câștigă, pe atât de mult și cheltuie, iar asta observă atunci când trebuie să plătească taxe și impozite.

Atunci realizează, spune ea, cât de cheltuitoare este, dar și cât de mult a muncit, căci zerourile din conturi sunt fără număr.

”Și da, este un val și am un mare respect și pentru influencerii tineri și pentru cei care sunt de vârsta mea. Cred că în domeniul în care activăm noi este loc pentru toată lumea și nu am un model pe care îl urmez. Deci un pic mai mult de 100.000 de euro pe an aș spune. Da, un pic mai mult, dar să știi că contabilitatea mi-o ține cineva. Și eu sunt un om larg la mână, nu stau să controlez. Cred că de două ori pe an când vin impozitele de plătit atunci mă izbesc, atunci mă izbește trenul. Zic chiar am cheltuit atât de mult? Sau am câștigat chiar atât de mult? Doamne, Dumnezeule, 19% impozite și mai am și niște angajați. Conversația asta o am de două ori pe an cu doamna contabilă”, a mai spus vedeta.

Pentru a ajunge la o așa sumă anuală, recunoaște Anca Serea, ea acceptă toate proiectele care vin spre ea.

Vedeta spune că, indiferent că i se oferă o recompensă mare sau mică pentru munca pe care trebuie să o facă, ea onorează fiecare proiect, căci doar așa poate să le mulțumească celor care o aleg să îi reprezinte dintre atâtea influencerițe.

Ba chiar, fosta prezentatoare declară că a ajuns în stadiul în care nu mai muncește pentru bani, ci de plăcere și pentru a le mulțumi celor care au încredere în ea.

„Este o meserie nouă, care a luat amploare. Nu știu dacă să spun că eu câștig mult sau puțin. Câștig pe măsura activității unui om de 20 și ceva de ani. Sunt convinsă că sunt alți oameni care… Eu nu am niște tarife fixe, eu accept în general toate proiectele care mi se propun pentru că sunt super recunoscătoare fie că sunt pe o sumă mai mică sau mai mare. Le mulțumesc de fiecare dată și sunt recunoscătoare pentru că s-au gândit la mine. Până la urmă, dintr-o mare de fete frumoase și de alte mămici mă aleg pe mine. E cea mai mare mulțumire. Dar da, sunt proiecte care sunt foarte bănoase și proiecte mai puțin. Nu o fac pentru bani, cred că lucrurile s-au legat și e un mare avantaj”, a concluzionat soția lui Adi Sînă.