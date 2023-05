Anca Serea a dezvăluit toate secretele pentru un ten impecabil la 42 de ani, fără operații estetice! Vedeta respectă mai multe reguli stricte

In articol:

Anca Serea este considerată o mamă eroină, care reușește cu brio zi de zi să se împartă între trenurile gospodărești, să aibă grijă de ea așa cum se cuvine și să se ocupe și de planul profesional. A devenit mama a 6 copii până la vârsta de 42 de ani, însă felul în care arată nu ar susține deloc acest lucru.

Pe lângă silueta de invidiat pe care o are, se poate mândri și cu un ten neted și luminos. Pentru că multe femei sunt foarte curioase să afle care este secretul din spatele frumuseții sale, soția lui Adi Sîna la enumerat în mediul online cei mai importanți factori de care a ținut cont de-a lungul timpului pentru a avea un ten impecabil chiar și după vârsta de 40 de ani.

Anca Serea promovează în mediul online grija și iubirea față de sine, dar și o viață trăită în armonie cu tot ceea ce este natural și prietenos cu corpul femeii. Pentru că a primit foarte multe întrebări legate de acest aspect, a decis să le demonstreze și să le dezvăluie cum a reușit să ajungă la vârsta de 42 de ani fără să aibă nici măcar un rid sau imperfecțiune pe chip.

Mi exact, secretele minune sunt că folosește numai produse de îngrijire organice, nu consumă alcool și nici nu fumează, iar somnul vine întotdeauna într-o cantitate optimă în fiecare noapte, minim 7 ore.

„Fața reală 42+: îngrijire atentă cu produse organice, fără alcool, fără fumat, minim 7 ore de somn”, a scris Anca Serea în mediul online.

Citește și: Anca Serea sărbătorește astăzi ziua de naștere a fiului ei! Câți ani a împlinit Noah, unul dintre cei 6 copii ai săi: „Ești o bucurie în inimile noastre”

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Cine este Rareș Prisacariu, câștigătorul ”Românii au Talent”, sezonul 13. „Lumea are nevoie de un om ca tine”- stirileprotv.ro

Câți bani câștigă Anca Serea din mediul online?

Recent, Anca Serea a dezvăluit câți bani câștigă pe an din promovările pe care le face în mediul online.

Nu este deloc o sumă de neglijat, maia ales că își poate întreține lejer întreaga familie cu banii pe care îi câștigă din această sursă. Fără să se ascundă, soția lui Adi Sînă a mărturisit că veniturile sale din mediul online trec de 100 000 de euro în fiecare an.

Citește și: Ancăi Serea i-a stat inima când David, fiul ei cel mare, i-a spus asta: „Cum ar fi să fii bunică tânără?”. Cum a reacționat vedeta

„Suficient de bine și de mulți încât să pot să zic că aș putea să îmi întrețin familia deocamdată. Da, familia care este numeroasă și pentru asta le mulțumesc tuturor care îmi sunt alături de mine în povestea asta, agențiilor care îmi propun de fiecare dată și clienților care mă angajează într-un proiect.

Și da, este un val și am un mare respect și pentru influencerii tineri și pentru cei care sunt de vârsta mea. Cred că în domeniul în care activăm noi este loc pentru toată lumea și nu am un model pe care îl urmez. Deci un pic mai mult de 100.000 de euro pe an aș spune. Da, un pic mai mult, dar să știi că contabilitatea mi-o ține cineva. Și eu sunt un om larg la mână, nu stau să controlez. Cred că de două ori pe an când vin impozitele de plătit atunci mă izbesc, atunci mă izbește trenul. Chiar zic cheltui atât de mult? Sau am câștigat chiar atât de mult? Doamne, Dumnezeule, 19% impozite și mai am și niște angajați. Conversația asta o am de două ori pe an cu doamna contabilă”, a spus Anca Serea în emisiunea Cristinei Șișcanu.

Citeste si: „Viața mi s-a schimbat, de când cu însurătoarea” Armin Nicoară, declarații despre căsnicia cu Claudia Puican- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 13 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Montserrat Bernabeu, umilinta maxima la adresa parintilor Shakirei!- radioimpuls.ro