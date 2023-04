„În suflet ești tu” Deea Maxer, răsfățată cu flori de noul iubit, la o zi după ce Dinu a recunoscut că și-a refăcut viața?! Imaginea care a luat prin surprindere pe toată lumea

In articol:

Se pare că decizia Deei și a lui Dinu Maxer de a divorța după aproape două decenii petrecute împreună i-au adus, mai repede decât s-ar fi așteptat oricine, în brațele altor persoane. După ce ieri Dinu Maxer a recunoscut public faptul că se află într-o nouă relație și că, dacă totul va merge bine, noua lui parteneră va ieși „la lumină”, Deea Maxer și-a luat și ea revanșa! Cu doar câteva

minute în urmă, aceasta a postat în mediul online o fotografie prin care a dat de înțeles că există un alt bărbat în viața sa.

Deea Maxer a decis să nu comenteze declarațiile fostului său soț legate de noua sa parteneră de viață, însă a ales să treacă direct la fapte și să le arate tuturor că în viața sa nu duce lipsă de iubire, chiar dacă recent a trecut printr-un divorț.

Deea Maxer este într-o relație cu un alt bărbat?

În urmă cu doar câteva minute, Deea Maxer a postat în mediul online o fotografie din mașină, în timp ce ținea pe picioare un buchet de lalele.

Pentru că poezia este marea sa pasiune, a scris și două versuri foarte reprezentative, alături de 3 inițiale, însă pe care nu le-a explicat în vreun fel.

Ceea ce a atras atenția fanilor a fost și ținuta pe care a purtat-o Deea Maxer, respectiv dres tip plasă, semn că a avut parte de o întâlnire destul de importantă și interesantă, care a presupus o ținută provocatoare.

„Afară plouă... cu iubire și lalele

În suflet ești tu, liniște și mângâiere.

RDR”, a fost mesajul pe care Deea Maxer l-a postat în dreptul imaginii.

Citește și: Dinu Maxer, mai sincer ca niciodată, răspunde la întrebarea care a stat pe buzele tuturor! L-a înșelat sau nu Deea: "Sunt un bărbat gelos"| EXCLUSIV

Dinu Maxer și-a asumat noua relație

Cu doar o zi în urmă, Dinu Maxer a recunoscut public că se află într-o nouă relație și că, în cazul în care lucrurile vor merge bine între ei, se va afișa cu aceasta și în fața camerelor de luat vederi.

„Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție.

Am fost la o prietenă la zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evalua în sensul bun atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul.”, a declarat Dinu Maxer cu o zi în urmă.