Anca Serea, adevărul despre viața de mamă! Soția lui Adi Sînă a dat cărțile pe față: „Îi tratez exact cum...”

Anca Serea, despre creșterea celor șașse copii [Sursa foto: Instagram] 12:56, aug 10, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Anca Serea este cunoscută drept mama-eorină din showbiz-ul românesc. Soția lui Adi Sîncă a adus pe lume șase copii și nu are de gând să se oprească aici. Ea se confruntă atât cu mesaje frumoase din partea internauților, cât și cu foarte multe critici.

Apreciată pentru modul în care își educă copiii, soția lui Adi Sîncă a făcut o postare pe pagina ei de Facebook în care a vorbit despre relația pe care o are cu cei mici.

„Sunt deseori intrebata cum de am copii atat de cuminti, care ma asculta. Adevarul este ca nu mi-am propus niciodata acest lucru, ia faptul ca David, Sarah, Noah, Ava, Moise si Leah se comporta astfel este pur si simplu o consecinta fireasca a modului in care ma comport eu cu ei. Intotdeauna am privit copiii, si nu doar pe ai mei, ca pe niste persoane capabile sa aiba trairi, ganduri, sentimente, si nu ca pe niste fiinte incapabile, cum observ de multe ori in jurul meu”, a scris Anca Serea, pe rețeaua de socializare.

Anca Serea și Adi Sînă [Sursa foto: Instagram]

Secretul Ancăi Serea, mamă a șase copii: „Îi tratez exact cum mi-ar placea mie sa fiu tratata”

Anca Serea a mărturisit că nu trece o zi în care să le spună și să le arate copiilor ei cât de mult îi iubește. Elementul cheie într-o relație ideală de părinte-copil este timpul petrecut împreună.

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

Citeste si: Anca Serea și Sarah, fiica de 14 ani a vedetei, și-au făcut tatuaje împreună: „O semnificație aparte pentru noi două”

„Copiii au mai multa putere de decizie si control decat intelegem sau vrem sa recunoastem, iar eu am ales sa ii respect si sa ii tratez exact cum mi-ar placea mie sa fiu tratata. In plus, nu las sa treaca nici macar o zi in care sa nu le spun cat de mult ii iubesc. Este extrem de important, din punctul meu de vedere, ca orice copil, pe langa un confort material, sa aiba parte in caminul sau de siguranta si de foarte multa iubire. Nu in ultimul rand, incerc sa petrec cat mai mult timp alaturi de copii, un alt ingredient important pentru o relatie reusita parinte-copil, timpul de calitate creator de amintiri memorabile”, a mai adăugat vedeta.