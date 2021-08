Anca Serea și Sarah, fiica de 14 ani a vedetei, și-au făcut tatuaje împreună: „O semnificație aparte pentru noi două”

Anca Serea și fiica ei, Sarah 09:33, aug 8, 2021 Autor: Clara Ionescu

Anca Serea este o mamă eroină în showbiz-ul din România. Soția lui Adi Sînă a adus pe lume șase copii și se gândește în continuare și la al șaptelea. Cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, Sarah, vedeta a decis să facă un gest pe care îl va aminti tot restul vieții.

Cele două s-au tatuat împreună, iar Anca Serea a mărturisit că au o semnfiicație aparte pentru cele două.

„Draga mea Sarah, îți mulțumesc pentru că m-ai ales să îți fiu mamă. Îți mulțumesc pentru că mi-ai arătat sufletul tău frumos de atât de multe ori. Îți mulțumesc pentru bunătatea, delicatețea ta, dragostea față de animale, lecțiile pe care mi le-ai oferit timp de 14 ani. Ești un copil blând, înțelept, cu un suflet de aur, care merită tot ce este mai bun în viață, dar mai ales să își împlinească visurile. Îți sunt recunoscătoare și pentru micile nebunii pe care am ajuns să le facem împreună, începând de la animăluțele care au ajuns să poposească la noi în casă și până la mica surpriză apărută cu ocazia aniversării tale, tatuajul cu o semnificație aparte pentru noi două.

Îți doresc să rămâi mereu cu sufletul pur și cu inima deschisă și să ai numai zâmbete pe buze. La mulți ani, Sarah! Te iubim”, a scris Anca Serea, pe pagina ei de Instagram.

În secțiunea de comentarii, internauții i-au urat la mulți ani tinerei care tocmai a împlinit 14 ani. Unele persoane nu au putut să nu menționeze faptul că Sarah este încă prea mică pentru tatuaje.

„La multi ani, Sarah! Unul dintre tatuaje este al Sarei? Totusi, cam devreme😮”, „Tatuaj la 14 ani?!”, sunt câteva dintre zecile de comentarii.

Tatuajele pe care Anca Serea și Sarah și le-au făcut [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea, adevărul despre cel de-al șaptelea copil

Anca Serea și Adi Sînă își dorescă să mai devină părinți încă o dată. Vedeta a dezvăluit că singurul lucru care o împiedică din a rămâne însărcinată este condiția ei medicală actuală.

„Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat.

Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite. Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptul că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme. Lumea probabil caută fantasticul acolo unde nu este cazul...” Citește mai multe AICI.