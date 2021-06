Ce religie are Anca Serea? Mama-eroină le răspunde celor care au numit-o sectantă: „Nu mă consider...”

In articol:

Anca Serea este cunoscută drept mama-eroină a showbiz-ului românesc. Soția lui Adi Sînă are șașse copii și a mărturisit recent că nu ar spune nu nici la cel de-al șaptelea. Vedeta a fost întrebată de mai multe ori despre religia sa și dacă este sectantă. Deranjată de aceste întrebări, Anca Serea a decis să vorbească despre acest subiect pe blogul său.

„Am primit nu o dată întrebarea dacă sunt sectantă pentru că am ales să fiu mamă nu a unui singur copil, ci a șase. Sunt o persoană normală, că și voi, căreia pur și simplu îi plac copiii și adoră să fie mamă. Dar religia nu este un subiect de discuție. Mi s-a întâmplat în decursul carierei mele să primesc o mulțime de întrebări pe această temă, uneori formulate sub formă de reproșuri sau acuzații.

Deși, am ajuns să nu mă mai las afectată de ele, nu neg faptul că mă deranjează că atât de mulți oameni se gândesc la aceste lucruri și sunt atât de interesați de religia mea”, a scris Anca Serea, pe blogul său.

Anca Serea și Adi Sîna [Sursa foto: Instagram]

Ce religie are, de fapt, Anca Serea

Anca Serea a răspuns la întrebarea de pe buzele multor persoane. Soția lui Adi Sînă a mărturisit că este de religie creștin-ortodoxă, iar acest subiect nu ar trebui discutat sau dezbătut în mediul online.

„Am răspuns deja că sunt de religie ortodoxă și, mai mult decât atât, sunt un om creștin, cu frică de Dumnezeu. Întotdeauna am crezut în puterea binelui și în faptul că ce semeni aia culegi, așa că aplic în fiecare zi din viață.

De fiecare sărbătoare importantă, dar și duminica sau pur și simplu când simt nevoia să îmi eliberez sufletul merg la biserică și am norocul de a fi aproape de Mănăstirea Cernica. Însă nu consider că acest lucru trebuie discutat sau dezbătut și nici nu mă consider datoare să mă explic”, a spus soția lui Adi Sînă.