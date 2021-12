Anca Serea, de urgență la spital! Vedeta a ajuns la perfuzii. În ce stare se află acum: „Nu-mi puteam ține ochii deschiși. Am crezut că am COVID”

In articol:

Anca Serea traversează o perioadă destul de delicată în ceea ce privește sănătatea. Aceasta și-a băgat în speriți fanii de pe rețelele de socializare, după ce a făcut mai multe postări de pe patul de spital! Vedeta a ajuns de urgență la o unitate medicală privată, după ce a început să se simtă tot mai rău.

Anca Serea [Sursa foto: Instagram]

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Anca Serea

Soția lui Adi Sînă este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei chiar și atunci când nu se simte bine. Anca Serea a ajuns de urgență la spital în urmă cu doar câteva ore și le-a povestit și internauților totul despre problemele ei de sănătate.

In primă fază, aceasta a crezut că s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2, dar testele au indicat rezultate negative. Astfel că aceasta a solicitat ajutor de specialitate pentru a afla ce se întâmplă cu ea. I-au fost administrate perfuzii pentru a o pune pe picioare și i s-au făcut nenumărate analize și investigații. Se pare că principala cauză a problemelor de sănătate este lipsa somnului și a epuizării fizice și psihice.

,,Am avut amețeli foarte mari, nu-mi puteam ține ochii deschiși, m-a ajutat Adi să cobor din pat și să mă îmbrac. Inițial am crezut că am COVID… Am făcut două teste rapide negative, iar apoi am decis să mergem de urgență la spital. Am făcut multe investigații, perfuzii și azi sunt mult mai bine cu excepția somnului!”, a scris Anca Serea pe rețelele sociale.

Anca Serea [Sursa foto: Instagram]

În ce stare se află vedeta în aceste momente

Din fericire, Anca Serea nu a rămas internată în spital, iar acum se îngrijește singură acasă.

Internauții au vrut să știe cum se simte vedeta, iar ea a fost mai mult decât încântată să le povestească.

„Mai binișor, acasă! Încerc să iau totul mai ușor, deși am mari probleme cu somnul...Mulțumesc pentru grijă! Analizele au ieșit în parametrii normali, am facău un C.T. (n.r. computer tomograf) și multe alte investigații care arată normal. Am nevoie de somn și să mă odihnesc”, a mai scris Anca Serea la InstaStory.