Anca Serea nu mai poate face copii. Vedeta a dezvăluit că are probleme de sănătate: "Starea mea de sănătate e precară"

Anca Serea și Adi Sînă sunt unul dintre cele mai logevive cupluri din lumea mondenă. Cei doi și-au întemeiat o familie frumoasă, alături de cei șase copii. Chiar dacă bruneta și soțul ei și-ar mai fi dorit să devină părinți din nou, aceasta a dezvăluit că nu mai poate rămâne însărcinată, deoarece are anumite probleme medicale.

Anca Serea, dezamăgită că nu mai poate face copii

Anca Serea este cunoscută în presă ca fiind o mamă eroină, căci pe lângă cariera impresionantă pe care o are, soția artistului Adi Sînă își face timp să se ocupe îndeaproape de toți copiii și să le ofere o educație exemplară.

Recent, au apărut și zvonuri potrivit cărora vedeta de televiziune ar fi din nou însărcinată, însă aceasta a negat vehement totul, spunând că, deși și-ar mai dori copii, nu mai poate face, pentru că are anumite probleme de sănătate care nu îi permit: "Arăt că aș fi însărcinată? Mi se pare că am postat o poză în care eram cu o rochie foarte lungă și era foarte creponată în zona abdomenului, și de atunci s-a speculat.

Întrebau oamenii, pe conturile de socializare. Nu că nu mai vreau… Adi își dorește foarte mult, eu, sincer…nu că nu mai vreau… nici nu mai pot. Pentru că am niște probleme medicale, oarecum, pe care nu le-am trecut de anul trecut. Și starea mea de sănătate e mai precară de la anemia aia… Anemia o am de când eram mică, să spun așa, cred că 18 ani. Nu e cazul. Am 41 de ani, e suficient.", a declarat Anca Serea, într-un interviu acordat Ciao.ro.

Anca Serea a făcut terapie

Anca Serea trece printr-o perioadă destul de dificilă, căci, pe lângă starea de sănătate, care nu este deloc bună, se mai confruntă și cu dorul de fiul ei, plecat în Olanda, la studii.

Vedeta a mărturisit că a încercat să se obișnuiască dinainte cu lipsa lui David, așa că a recurs chiar și la terapie, pentru a învăța să gestioneze situația: "Am mers la un specialist care m-a ajutat oarecum treptat… dar e greu… grijile, faptul că nu e acasă, faptul că nu pot să-i gătesc, nu neapărat că–mi fac probleme că până la urmă este cum o vrea Dumnezeu… face totuși 20 de ani, nu mai e copil, e mare.

Am fost la un specialist împreună cu el ca să mă învețe să nu-i mai spun “copilul meu”, să-i spun “fiul meu”, că el nu mai este copilul meu… eram speriată un pic de pericolele societății noastre, cred că orice mamă normală la cap se gândește la ce trăim în zilele noastre. Dar el este un tip extrem de inteligent și de bun…", a adăugat Anca Serea, pentru sursa citată.