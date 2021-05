Anca Serea, despre cea de-a șaptea sarcină! Ce probleme are, de fapt, soția lui Adi Sînă: „Aproape că am căzut din picioare”

In articol:

Anca Serea este una dintre mămicile erou din showbiz-ul autohton. De ani buni se iubește cu Adi Sînă și au șase copii pe care îi cresc. Recent, în spațiul public au apărut zvonuri potrivit cărora aceasta ar aștepta și un al șaptelea copil, însă vedeta spune că nici măcar nu se pune problema.

Anca Serea infirmă zvonurile conform cărora ar fi însărcinată iar

Soția lui Adi Sînă spune că starea de sănătate nici nu-i permite ca în perioada următoare să fie gravidă, ci se confruntă cu probleme de ordin medical, din cauza cărora ar fi luat în greutate și de aici confuzia cu o posibilă sarcină.

„Nu, nu este adevărat. Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat. Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite. Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptul că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme. Lumea probabil caută fantasticul acolo unde nu este cazul', a declarat Anca Serea într-un interviu recent.

Ce diagnostic i-au pus medicii încă de la vârsta de 19 ani

Anca Serea se confruntă cu anemia încă de la vârsta majoratului. Această afecțiune s-a agravat în timp, mai ales ca urmare a numărului mare de sarcini pe care l-a avut. Anu trecut, boala i s-a agravat și a fost nevoită să-și facă un set riguros de analize medicale pentru a se asigura că totul este în regulă și pentru a i se prescrie un tratament adecvat.

Soția lui Adi Sînă spune că în prezent se simte bine.

„Cu trecerea timpului, cu naşterile multiple, starea asta de anemie s-a acutizat, dar niciodată nu a fost aşa grav ca anul trecut, erau doar momente izolate. Acum sunt OK, dar atunci aproape că am căzut din picioare. Mi-am făcut toate investigaţiile: RMN, endoscopie, colonoscopie, tot ce se putea, pentru că medicilor nu le venea să creadă că pot să supravieţuiesc cu o valoare atât de mică a hemoglobinei, iar depozitul de fier era infim”, a mai spus aceasta.