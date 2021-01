Anca Serea, dezvăluiri despre problemele grave de sănătate: ”Voiam să-mi scriu testamentul”

In articol:

Anul 2020 a fost un an dificil pentru Anca Serea, deoarece vedeta a ajuns de foarte multe ori la spital cu probleme serioase de sănătate. Pentru că problemele de sănătate nu se mai opreau, Anca Serea a mărturisit că intenționa să-și scrie testamentul.

„Eu mi-am prioritizat lucrurile în viaţă şi încerc să nu ies din starea mea de linişte. Poate doar când am fost foarte bolnavă am fost speriată, aproape că voiam să-mi scriu testamentul. Atunci am vrut să-mi fac absolut toate investigaţiile. Acum sunt bine”, a spus Anca Serea

Anca Serea suferă de anemie severă

De mai bine de 20 de ani, vedeta suferă de anemie severă. Anca Serea a fost nevoită să facă mai multe investigații în tot acest timp și să-și rezolve problemele de sănătate.

„Eu mă confrunt cu o anemie severă încă din tinereţe, înainte să-l nasc pe David, de pe la 19 ani, când mi-am făcut şi primele investigaţii din cauza unor menstruaţii abundente. Aveam ameţeli frecvente, stare de slăbiciune. Eu nu am făcut tratamente susţinute şi nici cură de fier, decât în perioada sarcinilor sau când trebuia să nasc. Şi cu trecerea timpului, cu naşterile multiple, starea asta de anemie s-a acutizat, dar niciodată nu a fost aşa grav ca anul trecut, erau doar momente izolate.”, a mai spus Anca Serea.

Anca Serea și Adi Sână formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. În anul 2015, cei doi s-au căsătorit civil. De asemenea, Anca Serea este o mămică fericită a șase copii și nu se gândește să se oprească aici.

Anca Serea[Sursa foto: Facebook]

