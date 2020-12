Anca Serea se pregătește să devină mămică pentru a 7-a oară?! Detaliul care a dat-o de gol pe soția lui Adi Sînă

Oare se pregătește Anca Serea să aducă pe lume cel de-al șaptelea copil?!

Deși Anca Serea este mămica a șase copii, de cele mai multe ori, în cadrul interviurilor, frumoasa brunetă declara faptul că își dorește să mai aducă pe lume încă un copil. Aceasta a postat o fotografie pe contul său de Instagram, care a stârnit un val de reacții în mediul online. Este însărcinată sau nu Anca Serea?!

Anca Serea, însărcinată pentru a 7-a oară?

In articol:

În urmă cu scurt timp, Anca a postat o fotografie pe contul său personal de Instagram, alături de cei doi copii. Împreună cu mezina familiei și fiul cel mic, vedeta s-a fotografiat într-un loc parcă rupt din basme. Cu toate acestea, băiețelul a fost suprins în momentul în care ținea capul pe burtica mămicii lui, semn care ne-a dus imediat cu gândul la faptul că soția lui Adi Sînă este însărcinată.

Citeste si: Anca Serea și Adi Sînă primesc o lovitură după alta! Au fost dați în judecată de complexul imobiliar în care au locuit! Dezvăluiri exclusive

Citeste si: Omenirea e pusă în pericol de o altă nenorocire. Cu ce vor să ne hrănească - evz.ro

Citeste si: Imagini de coşmar din Spitalul Județean Reșița! Pacienţi pe jos şi mizerie de nedescris - bzi.ro

Până la momentul actual, aceasta nu a dat nicio informație despre sarcină. Însă, în urmă scurt timp, frumoasa brunetă declara faptul că își dorește să fie Alba ca Zapăda cu cei șapte pitici.

Anca Serea[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Anca Serea a ajuns de urgență la spital. Care este starea de sănătate a soției lui Adi Sînă: ”M-am simțit foarte...”

„E posibil şi un al şaselea copil, dar nu acum. Nu sunt însărcinată, dar este în proiect. Suntem tineri şi avem energie. Vreau să fiu Albă ca Zăpada cu cei şapte pitici”, a spus Anca Serea, acum ceva timp.

Anca Serea, detalii despre problemele de sănătate

”Eu am o anemie care-mi dă bătăi de cap de foarte mulți ani și pentru că am un stil de viață, uneori nesănătos și foarte agitat, ieri mi-a fost foarte rău și am chemat salvarea. Hemoglobina mea acum este 5,8. Toate analizele mi-au ieșit perfecte, mai puțin cele de sânge pentru că hemoglobina este mare. Ieri era 6,3. Pentru că m-am simțit foarte slăbită, am luat decizia să mă internez și cel mai probabil voi avea parte de o transfuzie cu sânge, dar sunt ok”, a spus Anca Serea.