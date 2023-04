Anca Serea, totul despre Paștele petrecut într-o familie cu șase copii: "Cei mici merg la biserică, iar părinții pregătesc vânătoarea de ouă" | EXCLUSIV

In articol:

Anca Serea și Adrian Sînă au una dintre cele mai frumos, dar și numeroase familii din showbiz-ul românesc, iar jurnaliștii WOWbiz.ro

au fost curioși să afle și să împărătșească cu voi tradițiile și obiceiurile ce se respectă în casa celor doi, în fiecare an la Paște.

Sărbătorile Pascale sunt un prilej de bucurie pentru cei mari și mai ales pentru cei mici, iar copii sunt primii care merg la biserică și mai apoi se întrec la vânătoarea de ouă roșii organizată de părinți în fiecare an.

Ana Serea se numără printre vedetele care țin post, iar anul acesta nu a făcut o excepție. Vedeta ne-a mărturisit că postește în Săptămâna Luminată, așa cum obișnuiește să facă de mulți, mulți ani.

Cum arată Paștele în familia Sînă – Serea

Anca Serea ne-a povestit care sunt tradițiile pe care le respectă an de an de Paște, ce pregătiri va pune pe masă în ziua de Duminică și ne-a dezvăluit că se numără printre vedetele care țin, an de an, post în Săptămâna Mare.

Citește și: O mamă din Maramureș, omorâtă cu bestialitate de către fiica ei! După ce a comis crima oribilă, făptașa s-a ascuns în pădurea din spatele casei

"Păstrăm tradițiile care s-au perpetuat la mine în copilărie și ceea ce am văzut de când era meu mica și până acum. Țin postul cu o săptămână înainte", a mărturisit Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Ce program vor avea farmaciile și magazinele de Paște 2023. Care vor fi deschise non-stop? Orarul de funcționare pentru 16-17-18 aprilie 2023- kanald.ro

Citeste si: Evgheni Prigojin, liderul Grupului de mercenari Wagner, îi cere lui Putin să declare sfârșitul războiului din Ucraina- stirileprotv.ro

Anca Serea [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea și Adrian Sână pregătesc vânătoarea de ouă pentru cei mici

În seara de Înviere, copii sunt cei care merg la biserică, iar acasă, dimineața, sunt așteptați cu o super surpriză din partea părinților.

Citește și: Adrian Sînă, dezvăluiri intime din relația cu Anca Serea. Care este secretul unei căsnicii armonioase: „Ea e șefa. Nu sunt genul care să pun limite”

Anca Serea și Adrian Sînă pregătesc, an de an, vânătoarea de ouă în propria curte, tradiție de care se bucură în egală măsură și cei mici, dar și cei mari.

"Copiii se duc la biserică în Noaptea de Înviere, pregătim și vânătoarea de oușoare, ca în fiecare an. De gătit am să tradițional clar", a mai povestit vedeta.

Citeste si: „Am găsit puterea să fac pace cu mine.” Oana Zăvoranu, mesaj pentru toate vedetele pe care le-a jignit de-a lungul timpului. Ce le-a transmis celor pe care i-a supărat- kfetele.ro

Citeste si: Când se ia Lumină în Noaptea de Paşte 2023? Tradiţii și obiceiuri pentru Noaptea de Înviere- stirilekanald.ro

Citeste si: Învierea Domnului 2023: La ce oră începe slujba și când ajunge Lumina Sfânta în România? Tradiții și obiceiuri pentru această noapte sfântă- radioimpuls.ro

Ouă de Paște [Sursa foto: PixaBay]

Tradițiile din copilărie au rămas în memoria Ancăi Serea

Anca Serea ne-a povestit și ce obiceiuri se respectau cu strictețe de Paște, pe vremea când era copil. Vedeta are o tolbă plină de povești interesante. În fiecare an, bunica și mama ei se asigurau că cei mici au lucruri noi pe care să le poarte de Paște, iar în Duminica Mare, când veneau de la biserică, nu lipsea niciodată cana cu apă, în care erau puși câțiva bănuți și ouă roșii.

"Îmi aduc aminte, din copilăria mea, de două obiceiuri. Unul este legat de bunica mea, pe care am iubit-o foarte mult și am pierdut-o la 96 de ani. Ea, în Dimineața Paștelui mă spăla pe mine și pe fratele meu cu apa dintr-un vas în care punea câțiva bănuți și câteva oușoare roșii.

Gestul acesta simboliza bunăstarea, sănătatea, energia bună! Cred că așa am făcut până pe la 15 – 16 ani, atunci când m-am dus la liceu", ne-a dezvăluit frumoasa brunetă.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!