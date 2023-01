Anca și Flavius nu au renunțat unul la altul după Casa Iubirii! Ce planuri au cei doi împreună: “Nu ne pasă ce spune lumea” | EXCLUSIV

In articol:

Anca și Flavius, după Finala Casa iubirii sezonul 1, fac primele declarații. Invitați în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, aceștia au vorbit despre relația pe care o au, despre foștii concurenți, dar și despre marea finală.

Flavius și Anca, totul despre povestea lor de dragoste

Flavius a mărturisit că nu are nicio atracție pentru Natalia și că nimeni nu se aștepta să fie împreună cu Anca. La rândul ei, Anca a dezvăluit că toți cei din casă au catalogat-o ca fiind falsă.

Nimeni nu le-a dat șanse la început, dar acum sunt un cuplu fericit. Nu s-au calificat în finala sezonul 1 Casa Iubirii, dar sunt mândri de tot ce au realizat. Flavius și Anca nu o mai iau prin ocolișuri și spun totul despre povestea lor de dragoste.

"Flavius: Eu pentru ea mi-am călcat pe orgoliu foarte mult. Am simțit atunci când am evoluat în sentimente. Am zis că dacă tot îmi calc orgoliul pentru ea, să nu o mai folosesc în semn de joc și să fim pe bune. Nimeni nu se aștepta să fiu cu Anca, toată lumea zicea că o să fiu cu Natalia. Acum suntem împreună și nu ne pasă ce zice lumea.

Anca: Ce m-a făcut să mă apropii mai mult de el a fost faptul că și-a călcat pe orgoliu, când el a pus deoparte imaginea lui de narcisist. Nu am mințit când am zis că nu e genul mei fizic. Dacă stăm să ne uităm în trecut, eu am stat cu mai plinuți, nu am avut băieși foarte frumoși, cu mușchi. Flavius era obișnuit ca fetele să îi pună covorul roșu, iar eu nu fac asta până nu îmi demonstrează că are ceva mai mult decât frumusețea care e trecătoare. Când a intrat în casă, mie mi-a plăcut vibe-ul, modul de a vorbi, gândirea, nu fizicul.", au declarat cei doi.

Ce planuri au în afara casei Flavius și Anca?

Acum urmează marele test. Flavius și Anca au temeri dacă va rezista relația lor în afară, dar merită să încerce. Anca va pleca în Italia, iar Flavius va continua să călătorească, însă vor să își facă planuri împreună. Iată ce au spus despre locuitul sub același acoperiș.

"Anca: O să stăm împreună afară, o să ne cunoaștem mai bine. Nu o să putem să locuim împreună de mâine. Eu am trăit zeci de ani în Italia, pentru mine acolo e casă. O să trebuiască să mă întorc. Nu poți să lași o casă de pe azi pe mâine, să lași contracte. Oricum, sunt niște responsabilități de care nu trebuie să fugi. La un moment dat mi-a fost frică de ce va fi afară.

Flavius: Mie îmi place să mă plimb, dar dacă e să rămânem împreună, ne vom lua ceva al nostru și atunci va fi și mai serioasă treaba. Acum încă mă gândesc. Eu tot o să vreau să lucrez. Și ea poate să vină acolo unde sunt eu, nu mi se pare atât de greu.", au mărturisit Flavius și Anca la Culisele Iubirii.

