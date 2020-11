Anca Țurcașiu, o nouă lovitură din partea fostului soț. Actrița a rămas fără vila luxoasă în care a locuit o viață întreagă

Anca Țurcașiu si fostul sot

Anca Țurcașiu încasează lovitură după lovitură de la fostul soț. După un mariaj de 22 de ani, cei doi au ales să meargă pe drumuri diferite, iar medicul Cristian Georgescu și-a refăcut viața. Acesta are o relație cu o altă femeie, cu care s-a mutat în Vila din Corbeanca, cea în care locuia cu Anca Țurcașiu. Actrița a investit în acea casă foarte multe sentimente, trăiri și nimeni nu se aștepta ca medicul să se mute cu noua iubită în vila în care Anca a locuit ani de zile.

Anca Țurcașiu a reușit să treacă peste divorțul de medic, iar acum își reface sufletul și viața. Actrița și-a cumpărat un apartament în zona Panduri a Bucureștiului. Nu este unul luxos, însă vedeta se simte foarte liniștită în noua ei casă.

Anca Țurcașiu și fostul soț și-au împărțit averea

Anca Țurcașiu și soțul ei au investit în vila de la Corbeanca, unde au locuit din 1998, anul în care s-au căsătorit. Țurcașiu și fostul partener de viață, doctorul Cristian Georgescu, au decis să urmeze căi separate în viață, după un lung mariaj ce a durat 22 de ani. Vestea a fost anunțată chiar de cântăreață pe rețelele de socializare.

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții!. Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui!”, a postat Țurcașiu. (VEZI CONTINUAREA AICI)