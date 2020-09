In articol:

Cristian Georgescu si Anca Țurcașiu[Sursa foto: Facebook]

Anca Țurcașiu a făcut primele declarații, după ce în spațiul public au apărut imagini cu fostul soț și o femeie, presupusa iubită a acestuia. Cristian Georgescu și-a refăcut viața și se pare că este mai bine ca niciodată. Medicul a fost surprins într-un mall, săruntându-se pătimaș cu o blondă, chiar sub privirile băiețelului acesteia.

Citeste si: Jador, amintiri din fostele relații! Cine i-a furat inima celebrului cântăreț: ”Și acum țin la ea”

Citeste si: Lili Sandu, apariție incendiară la o lună după ce a născut. Cum a fost suprinsă vedeta la o plimbare în parc

Citeste si: Anca Ţurcaşiu, înlocuită rapid? Cu cine se sărută cu foc fostul soţ în public? FOTO - evz.ro

Citeste si: Jador a reușit să rămână fără carnet nu doar o dată, ci chiar de două ori! „Cum să-i iei permisul unui...”

Ce spune Anca Țurcașiu despre fostul soț

Cristian Georgescu, fostul soț al Ancăi Țurcașiu, a fost prins de cei de la Cancan, într-un cunoscut mall din partea de nord a capitalei, alături de o frumoasă blondă și de copilul acesteia.

Anca a oferit primele declarații, după ce fotografiile cu fostul soț și actuala iubită au circulat pe internet. ”Nu am disponibilitate și nu doresc să comentez absolut nimic despre acest subiect. Mulțumesc pentru înțelegere”, a declarat Anca Țurcașiu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Cristian Georgescu si noua iubită - foto CANCAN

Anca Țurcașiu anunța vestea divorțului, în urmă cu ceva timp. Internauții au rămas șocați când vedeta a scris pe pagina ei de Facebook, un mesaj despre fosta căsnicie cu medicul Cristian Georgescu.

”Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită! Sunt aici pe Pământ ca să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi-ați fost alături în această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n-aș fi putut!”, a scris Anca Țurcașiu.

Cristian Georgescu si Anca Țurcașiu[Sursa foto: Facebook]