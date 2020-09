In articol:

Jador[Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador a făcut dezvăluiri neașteptate la Antena Stars, unde a povestit ce domnișoare i-au furat inima. Se știe deja că Jador este în centrul atenției, atunci când vine vorba de femei. Deși artistul este în continuare singur, nu duce lipsă de tinere care roiesc în jurul lui. Faimosul cântăreț a recunoscut că este o femeie la care se gândește și acum.

Jador se gândește la o fostă relație

Jador a dezvăluit faptul că în mintea lui mai există o fostă relație și că se mai gândește la domnișoara respectivă. Cântărețul a explicat cum la acea vreme, el îi era pe post de amant.

„Mai avem o gagică pe aici, dar să mor... și acum țin la ea. Amantul ei eram. Era cea mai frumoasă fată. La fata asta eu m-am dat, îmi plăcea atât de tare. Și acum îmi place de ea. Dacă acum o prind acasă, nu scapă”, a povestit manelistul.

Jador și-a amintit despre relațiile amoroase din trecut. Artistul se laudă că a avut cele mai frumoase iubite din sat, chiar și atunci când nu avea la fel de mulți bani ca în prezent.

„Aici aveam o gagică. Ea m-a agățat. Eram eu urât, dar mă placeau fetele. Fără bani, sărac cum eram. Tatăl ei era bogat. Când am venit în zonă, am văzut-o pe Corina și am întrebat-o ce face. Corina stătea mereu cu un băiat, cu un bogătaș, dar de unde să știu că ea are gagic?”, a spus Jador la „Jador Adevărat”.