Anda Adam a dat lovitura în afaceri! Artista s-a extins în toate domeniile: „Poate fata”

Anda Adam demonstrează de fiecare dată că este o femeie foarte descurcăreață și că poate face bani din orice. Artista gestionează mai multe afaceri de care este foarte mândră și nu are de gând să se oprească aici.

Anda Adam a început o nouă viață alături de actualul său partener de viață, Joseph. Bărbatul i-a oferit tot sprijinul de care a avut nevoie, iar acum se poate mândri cu afaceri profitabile, care îi aduc sume frumușele în conturi. Artista mai are încă planuri mari și își dorește să se extindă pe mai multe domenii.

Anda Adam a început o nouă viață

Anda Adam nu a stat cu mâinile în sân în toată această perioadă. A reușit să pună pe picioare mai multe afaceri care se pare că sunt extrem de profitabile. Următoarea dorință a artistei este să își lanseze propria linie de cosmetice. Pasiunea pentru make-up își spune cuvântul de această dată.

„ O să scot și cosmetice în ideea în care mie îmi plac foarte mult fardurile, le folosesc foarte mult și vreau să mă extind un pic spre zona asta de make-up. Mai am și alte surprize, dar nu vreau să dezvălui astăzi. Dar eu mai construiesc și niște case, le scot la vânzare, am deschis și club în Cluj, am și colecția de costume de baie, dar nu degeaba am scos piesa, care mă definește, și anume, "Poate fata".", a mai spus Anda Adam.

Anda Adam și-a lansat propriul parfum

Anda Adam are mai multe afaceri care îi merg foarte bine în prezent.

Printre acestea se numără: un club în Cluj, o linie de costume de baie, imobiliare și, recent, și-a lansat și propriul parfum.

„ Nu vrei să știi cât am mirosit, mai bine zis. Vreo patru luni am mirosit arome, foarte multe arome. Astăzi trei, mâine 10, după aceea șapte, cinci. Că nasul nu poate duce prea multe, dar să știi că mi-a ieșit combinația asta, …, care este o combinație ce creează foarte mare dependență. Am ales lebăda pentru că mă definește așa, eu sunt o lebăduță așa drăguță, dar mai scot și câte o gheară din când în când.

Glumesc, eu sunt un om foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult sticla, designul, calitatea sticlei. Capacul este din metal. M-a fascinat sticla pentru că eu, de multe ori, când mi-am cumpărat un parfum, m-a convins sticla să cumpăr parfumul așa că am mers și pe ideea asta, că dacă sticla va fi una specială, te va tenta să-l cumperi, apoi te dă pe spate și cum miroase. Deja consider că am plecat într-un proiect cu dreptul și că va fi un proiect de succes. ”, a declarat Anda Adam, pentru Ego.ro.