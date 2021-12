Anda Adam, agresată de o altă turistă într-un hotel din Poiana Brașov. Oamenii legii au intervenit după ce artista a fost lovită și zgâriată pe față

In articol:

Anda Adam a vrut să petreacă un Crăciun ca în povești la munte, alături de familia ei, însă s-a confruntat cu o situație incredibilă. Fosta concurentă de la "Bravo, ai stil! Celebrities" a fost agresată de o altă turistă chiar în incinta hotelului unde era cazată, iar oamenii legii au fost nevoiți să intervină.

Cum s-a întâmplat totul?

Potrivit adevărul.ro, totul ar fi pornit de la o mică dispută pe care Anda Adam și o altă turistă ar fi avut-o în hotel. De aici și până la un incident de proporții nu a mai fost, însă, decât un pas, căci solista s-a trezit agresată și zgâriată pe față de femeie: "La data de 24 decembrie 2021, în jurul orei 15:10, Poliţia Staţiunii Poiana Braşov a fost sesizată prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că, în interiorul unei societăţi în regim hotelier situate pe raza Staţiunii Poiana Braşov din judeţul Braşov, are loc un conflict spontan între două persoane de sex feminin.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au identificat persoanele implicate. În cauză, s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări, în rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "lovirea sau alte violenţe", instrumentat sub coordonarea unităţii de parchet competente, în care se va propune soluţie legală la finalizarea anchetei", a transmis Nadia Olaru, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, pentru sursa amintită.

Anda Adam și viitorul ei soț s-au cunoscut în Brașov

Recent, Anda Adam și logodnicul ei, Yosif Eudor Mohaci, zis și Joseph, au fost invitați în platoul "Teo Show" alături de Evelin, fiica cântăreței. Cei doi au povestit cum s-au cunoscut, dar și cum au ajuns să își dorească o familie împreună:

"Joseph: Ne-am cunoscut într-un restaurant, la o pensiune din Brașov. A avut ceva deosebit, m-am dus direct la ea, era cu mai multe prietene la o masă, cu vreo șapte sau opt și mi-am luat un scaun și m-am pus lângă ele.

Anda Adam: S-a pus direct lângă mine și vorbea un pic stricat și i-am zis: „Bună, dar tu te de ce...” și mi-a zis că e din Franța. A avut un curaj fantastic. A știut ce își dorește.

Joseph: I-am lăsat eu numărul la recepție la hotel, dar nu m-a sunat niciodată.

Anda Adam: Dar mi-a plăcut de el de la prima interacțiune. În primul rând, eu am o obsesie pentru ochii deschiși la culoare. Am crezut că e doar o chestie de moment și pur și simplu se bagă în seamă. Am avut grijă, pentru că prioritate avea Evelin și mereu am încercat să o protejez pe ea și chiar și dacă el mi-a lăsat un număr de telefon nu l-am sunat niciodată, pentru că eu nu știam ce intenții are. Eu eram într-o perioadă în care oricum mă axam pe carieră și pe ce ținea de fetița mea și nu-mi stătea gândul să caut pe cineva.", au povestit cei doi, în platoul "Teo Show".

