Anda Adam, imagini incendiare după despărțirea de soțul ei. Anda Adam este una dintre cele mai frumoase și dorite femei din România. Blondina trece recent printr-un moment mai dificl din viața ei. În mediul online s-a aflat că vedeta s-a despărțit de soțul ei, Sorin Nicolaescu.

Blondina a pus clar și răspicat că nu vrea să-și discute probleme personale în public, chiar dacă separarea de soțul ei este clară. Ei vor continua să aibă o relație apropopiată de dragul fiicei lor.

Deși nu și-a ascuns niciodată trupul bine tonifiat de ochii internauților, Anda Adam nu a trecut neobservată în ultimele zile din mediul online. Vedeta a postat în ultimele zile foarte multe poze senzuale, îmbrăcată în cele mai provocatoare costume de baie.

Fotografiile au strâns mii de aprecieri și comentarii de la fanii artistei.

Anda Adam și soțul ei nu s-au mai afișat de ceva timp împreună, nu se mai urmăresc și nici nu mai poartă verighete, fapt ce i-a făcut pe majoritatea să creadă că s-a ajuns la o despărțire. (Citeste si: Idila dintre Anda Adam și Cătălin Botezatu, despre care mulți au uitat! Ce spunea designerul despre artistă: „Când eu am cunsocut-o pe Anda, nu existau nici Bianca Drăgușanu, nici Victor Slav”)

Anda Adam a citit ce s-a scris în presă zilele acestea cu privire la divorțul de Sorin Niculescu, dar a preferat să tacă. S-a scris chiar și că a depus actele de divorț la notar și că ar fi stabilit pensia alimentară pentru fetița ei. Întrebată de jurnaliștii Viva dacă aceste lucruri sunt adevărate, Anda Adam a negat vehement totul.

„Nu divorțăm. Sunt niște aberații. Nu am depus actele. Cei care au scris, să îmi spună și mie la ce notar am depus actele că eu am uitat. Am auzit că s-a scris și că am stabilit pensia alimentară, doamne ferește. Nu este nimic adevărat. Noi suntem bine. Eu acum sunt cu Evelyn, vobesc cu mama care este în America. Am multă treabă cu proiectele mele, am grijă și de fetița mea”, a declarat Anda Adam în exclusivitate.