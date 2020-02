Andi Moisescu a vândut ziare, pe stradă, în adolescență. Prezentatorul i-a mărturisit lui Micutzu că la 17-18 ani a împrumutat bani de la un unchi, a cumpărat 1.500 de ziare pe care le-a vândut în Piața Romană într-un mod inedit: strigând titluri, exact cum văzuse la ”Pistruiatu”. În timp ce vinde ziare, el a auzit un anunț la radio, că se caută DJ-i, a mers la casting, l-a luat și ulterior a făcut pasul către tv prin intermediul lui Florin Călinescu

În prima zi n-a vândut nici un ziar

”A început un traseu dement în care ne-am dus la Piața Universității, ăia ne-au ușchit repede de acolo că era deja zona arondată acolo. Atunci am mers la metrou, între Piața Unirii 1 și 2, unde e culoarul ăla, acolo lumea se ”vântură”, rupem. Acolo trăgea un celebru curent românesc, arma noastră imbatabilă. Ne-am pus pe jos, am desfăcut unul dintre pachete, proastă idee, pentru că după aia a trebuit să-l car așa. N-am vândut nimic, lumea era atât de grăbită. Am ieșit în față la magazinul Unirea – nimic nici acolo. Hai la Cocorul, nimic nici acolo”.

”Cutremur în România!!!”

a povestit Andi Moisescu la podcastul lui Micutzu.