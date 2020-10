Andi Moisescu, testat pozitiv cu Covid-19! În ce stare se află celebrul prezentator tv: „Sper că voi trece, cu bine, și peste această provocare!

Andi Moisescu, infectat cu noul coronavirus [Sursa foto: Facebook]

Andi Moisescu a anunțat, sâmbătă, 31 octombrie, că a fost infectat cu noul coronavirus! Celebrul prezentator tv s-a izolat și susține că a luat toate măsurile necesare recomandate de medici. Juratul emisiunii de talente a mărturisit că nu are niciun fel simptom și se arată pozitiv în ceea ce privește recuperarea sa.

”La sfârșitul acestei săptămâni am fost testat pozitiv la Covid-19, așa că m-am izolat și voi lua toate măsurile necesare. În acest moment nu am niciun fel de simptome, ceea ce mă face să sper că voi trece, cu bine, și peste această provocare!”, a declarat Andi Moisescu după ce a aflat că are coronavirus.

Anunțul vine la două săptămâni după începerea filmărilor emisiunii „Românii au talent”. Preselecțiile vor continua să aibă loc, iar în studiourile de filmare s-au luat toate măsurile de protecție necesare.

Tot sâmbătă, 31 noiembrie, Simona Halep a anunțat că a fost infectată cu noul coronavirus. Sortiva s-a autoizolat și susține că are forme ușoare ale virusului. Anunțul a fost făcut chiar de tenismenă pe pagina ei de Twitter. Jucătoarea de tenis s-a arătat foarte pozitivă în ceea ce privește recuperarea ei. În aceste momente, Simona Halep și-a concentrat toată energia și atenția pregătirilor pentru turneul de Grand Slam de la Melbourne.

”Salutare tuturor, vreau să anunț că am fost testată pozitiv cu Covid-19. M-am autoizolat acasă și recuperarea merge bine, cu simptome ușoare. Mă simt bine... vom trece cu bine prin asta împreună”, a spus sportiva pe rețeaua de socializare.

