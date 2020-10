Ultima oră! Simona Halep s-a infectat cu noul coronavirus

In articol:

Simona Halep s-a infectat cu Covid-19, iar anunțul a fost făcut pe pagina sa de Twitter. Sportiva și-a anunțat fanii că s-a autoizolat acasă și are simptome ușoare ale virusului. Jucătoarea de tenis s-a arătat foarte pozitivă în ceea ce privește recuperarea ei.

”Salutare tuturor, vreau să anunț că am fost testată pozitiv cu Covid-19. M-am autoizolat acasă și recuperarea merge bine, cu simptome ușoare. Mă simt bine... vom trece cu bine prin asta împreună”, a spus sportiva pe pagina sa de Twitter.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together 🤗💪