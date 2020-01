Ella este considerată una dintre cele mai frumoase concurente din casa Puterea dragostei, drept dovadă și numărul mare de admiratori care îi scriu pe adresele de socializare și încearcă să îi smulgă măcar o promisiune că, într-o bună zi, va ieși cu ei…măcar la o cafea.

Dincolo de fanii virtuali, și în competiție, Ella de la Puterea dragostei a punctat serios în inimile unor bărbați din show. Jador și Iancu Sterp au fost, pe rând, reprezentanții sexului tare care au fost împreună cu frumoasa brunetă, dar fără rezultat. Inima femeii din Cluj avea să bată numai pentru manelist, dar dragostea lor a fost plină de năbădăi și reproșuri.

Ella de la Puterea dragostei, atacată de multe ori de Jador! ”Nu este așa cum îmi doresc eu”

Jador i-a reproșat bruntei, care susține că-l place, că nu este tocmai o femeie cuminte, iar atunci când sunt în afara emisiunii nici nu-l bagă în seamă. ”Nu pot să fiu cu ea, pentru că eu prefer ca femeia cu care ies să fie numai cu mine, nu vreau să aud și alte lucruri. Ella nu este așa cum îmi doresc eu. Îmi place, dar nu pot trece peste principiile mele”, a spus Jador de nenumărate ori. Mai mult, Jador a spus că Ella și-a scris pe internet și cu None, fostul concurent din primul sezon. ”Vorbește cu alți băieți. Vorbește și cu None. Am văzut eu! Îi dă mereu mesaje, discută”, a spus Jador. Pe de altă parte, nici bruneta nu a rămas datoare și a declarat și ea, poate ”fără număr”, că nu se mai pune problema unei iubiri cu artistul, întrucât acesta ar avea o relație…acasă, cu o anume Georgiana!

Ella și Andi de la Puterea Dragostei au avut o legătura secretă! ”Un flirt nevinovat”

Pe de altă parte, dacă există o dragoste mare a femeii pentru Jador, surse din show au dezvăluit că, la un moment dat, Ella și Andi de la Puterea Dragostei au avut o legătura secretă. ”Înainte de a reveni în casă, Ella comunica mereu cu Andi, care, pe atunci, era în competiție. El îi spunea să se întoarcă la Istanbul, fiindcă este o fată superbă, iar ea era flatată de complimentele bărbatului, care a jucat pe degete concurente de top din emisiune, de la Roxana sau Anamaria Lintaru până la Bia și chiar Pirui. Nu a fost totuși nici o relație de alt tip între ei, doar un flirt nevinovat, drept dovadă că Ella încă speră la o iubire adevărată și fără probleme cu Jador”, au dezvăluit surse din formatul amoros.