Bogdan Mocanu și Jador și-au petrecut vacanta de iarnă împreună. Cei doi au devenit extrem de buni prieteni după ce au cunoscut împreună faima la Puterea Dragostei și au încercat să profite de această faimă și în afara emisiunii.

Deși nu mai sunt concurenți în casa Puterea Dragostei, cei doi au atras mai mulți simpatizanți în jurul lor, care speră la o revenire a celor doi în emisiune.

Imediat după Crăciun, Mocanu și Jador s-au pozat împreună, la masa unui restaurant. Fotografia i-a intrigat pe fanii emisiunii, cu atât mai mult cu cât zilele trecute apăreau imagini cu Jador în spital, după ce se confruntase cu mai multe probleme de sănătate.

"Acum bea, acum e în spital. Nu mai înțelegem nimic. Cine-l mai crede pe Jador?", "Jador e bolnav sărăcuțul", "Mi se pare că și Bogdan a cam slăbit", "Jador, mai ușor cu paharul, ești cam palid", au fost câteva din comentariile primite.

Jador de la Puterea Dragostei, pe patul de spital din Dubai! Ce s-a întâmplat în prima lui vacanță

Jador se bucura de prima lui vacanță și nu orice vacanță, ci în Dubai, când deodată i s-a făcut rău și ajuns la un spital din Dubai.

Artistul s-a filmat pe patul de spital și a explicat cu voce șoptită cum vacanța lui a luat brusc un drum greșit.

„Am ajuns și la spital. Vai de capul meu. Cea mai tare vacanță din viața mea. Merg la Dubai ca să... Mă doare stomacul atât de tare încât aș vrea să se întâmple ceva să nu mă mai doară.”, a spus Jador pe patul de spital din Dubai.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei și-a amintit de colegii lui din emisiune care nu îl credeau când le spunea că încă din copilărie a avut probleme de sănătate care l-au urmărit și la vârsta maturității.

„Asta-i pentru colegii din casa Puterea Dragostei care nu mă cred că eu chiar sunt bolnav, eu chiar am probleme. Știu că par puternic dar eu chiar am probleme și am fost de multe ori la spital. Cred că sunt bolnăvicios.", a mai adăugat Jador.