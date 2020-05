Andra de la Puterea Dragostei, poze compromițătoare cu Bogdan Mocanu

In articol:

După despărțirea de Bogdan Mocanu și acuzațiile lui Jador, Andra Voloș le-a dat replica celor doi cu un videoclip postat în urmă cu puțin timp pe Youtube.

„Acuma am prins tupeu ca m-am trezit la realitate. Sunt șapte zile de când eu tot tac. E un nesimțit Jador și el susține în continuare că eu cu Bogdan o sa ne împăcăm. Nu se știe ce dă Dumnezeu, nu zic nu. Poate ne împăcăm peste zece ani, poate mâine. Dumnezeu știe el, ce e al meu e pus deoparte”, a spus Andra, dând impresia că ia în considerare o posibilitatea unei împăcări cu Bogdan Mocanu.

Fosta concurentă de la Puterea dragostei a primit imagini cu Bogdan în timp ce se sărută cu alte fete. Totul ar fi avut loc după cântările lui Jador.



„A venit momentul să dau cărțile pe față. Am primit poze că acum s-au trezit și fetițele, până acum nu a avut nimeni tupeu să îmi de mesaj și poze când Bogdan al meu era în oraș cu altele, când Bogdan al meu era la cântări cu Jador și eu aveam încredere și stăteam acasă, nu ieșeam în club cu fetele. Ziceam „Bogdan, ieși în oraș cu băieții, lasă-mă și pe mine să ies în oraș cu fetele să mă distrez”, a povestit Andra.

„Bia a fost acasă la mine și în bucătărie și i-am zis să își ia ce vrea să se îndulcească. Eu îți dau ție valoare că tu ești ultima, nu am văzut. Nu te ameninț, te avertizez. Să nu te pună Dumnezeu să vii în fața mea că eu îți spun ce am de spus, fată dragă. Ăsta e job-ul tău, nu e vina ta.

Dacă dau cărțile pe față nu îmi mai dați voi un measj pentru că nu știți tot adevărul. Eu trebuia să dau explicație oamenilor care mi-au dat mii de mesaje. Nu mă victimizez, vlogul ăsta o să rămână, nu șterg, ca Jador care și-a dat seama ce a făcut, că pot să spun tot. Înainte de a face un vlog te gândești! Tu nu te-ai gândit la mine cu ce scoți pe gura aia. Rușine și ție și lui Bogdan și lui Bia și la celelate! Nu aveți respect!

Eu la nervi vreau să dau cărțile pe față dacă lumea spune că eu am spălat rufele în public. (…) Bia a dat vina pe femeia de la pensiune. Bă, dacă fetele au mers la pensiune să spună că li s-a furat o brățară de aur, normal că au filmat tot ca să se mai vorbească de ele. Dar ce rușine mi-ar fi fost. Livian, Jador, majoritatea băieților și-au bătut joc de tine și tu ai plâns că nu e vina ta. Sunt poze! Roagă-te la Dumnezeu să nu îți arăt ce am pe laptop că nu-s eu proastă. (…) Eu când i-am arătat video lui Bogan s-a făcut alb ca varul, nu știa ce să spună. Am făcut rost de numărul lui Bia ca să o sun de față cu Bogdan să văd ce spune și ea. Am sunat de două ori și nu mi-a răspuns. Bogdan era lângă mine și îmi spunea că rezolvă, că o bate. Dar ea a fost de vină? Jador care te-a dus acolo și tu care te-ai dus! Spun tot adevărul și aici îl las, să știe lumea în ce situație sunt eu. Faceți vloguri și dați vina pe mine! Câtă suferință am avut eu, atâta să aveți și voi!”, a mai spus Andra de la Puterea Dragostei, vizibil enervată.

Andra a primit poze compromițătoare din timpul relației cu Bogdan Mocanu

După despărțirea Andrei de Bogdan Mocanu, mai multe fete i-au trimis fostei concurente de la Puterea Dragostei imagini compromițătoare cu el.

„Să arăt că lumea îmi scrie să păstrez pozele. V-ați trezit și voi, fetelor, acum. Nu vă judec, v-ați trezit să îmi arătați poze cu Jador și Bogdan, după cântări, mereu în hoteluri. Sunt poze… Să nu arăt mai mult ca să nu îmi pară rău. Nu vreau să se vadă cine e fata că nu vreau să fac probleme nimănui. E Bogdan cum se sărută cu altele și nume, tot. Nu dau tot, că poate îmi pare rău, cum spune Jador”, a spus Andra de la Puterea Dragostei.

Andra a intors din nou camera spre laptop și a arătat o altă poză cu Bogdan în compania unei femei.

„Bogdan cu două zile în urmă Bogdan al meu suferă între fete, la Jador acolo, la studio. Să vă fie rușine! Îmi dă vocale și nu am cum să vă arăt ce vocale mi-a dat acum Jador. „Îmi pare rău, că tu ai fost de treaba”. Nu s-a gândit că sunt așa tupeistă, crede că eu mă intimidez. Eu n cred că mă împac. dacă bărbatul vostru merge la alta, a mai fost. N-am iertat? Dacă nu am iertat eu…Dar eu nu sunt Ella! O înțeleg acum, dar nu pot. Dacă ierți o dată, ești luată de proastă! Dacă mă pun acum să dau din casă, să mai arăt poze, mesaje de la el pe telefon”, a msi spus Andra. Frumoasa fostă concurentă de la Puterea Dragostei a citit și mesajele pe care i le-a trimis Jador. „Te rog frumos să nu vorbești de … că îmi faci rău. Știu că ești supărată și îți faci filme, da nu e așa cum crezi tu”, i-a transmis Jador Andrei.

„Să vadă lumea cine sunteți voi! Să vă fie rușine! Să vă dați seama că eu nu-s proastă, cum păream eu. De fiecare dată când vorbeam eu, lumea din backstage știe. Sunt filmări la WOWbiz când înainte să intru în direct ne-am certat. Nu puteam să mă leg de Ana-Maria Lintaru dacă eu voiam să mă leg de ea, să nu mă fac cumva de râs, dar aia să mă facă pe mine de râs, Bia să mă facă în continuare de râs”, a povestit Andra, dezvăluind că relația dintre ea și Bogdan Mocanu nu era chiar așa de fericită cum părea în pozele de pe instagram.

În continuare, ea i-a mai transmis Biei un mesaj. „De îți arăt video și vede lumea cine ești tu și părinții tăi, te trimit în Bangladesh și vinzi fructe pe drum și acolo rămâi”, a spus fosta concurentă de la Puterea Dragostei.

„Rușine să vă fie! Nu mă cunoașteți! Până acum am tăcut și de mă pun să mai spun chestii, o să le pară rău! Jador asta a vrut, să mă despartă de Bogdan. A reușit și eu îl aplaud. Nu mai credeți ce spun ei, că omul vinovat o să încerce mereu să își găsească scuze! Dar dacă sunt dovezi, voi mai faceți vlog?!”, le-a mai transmis ea lui Jador și lui Bogdan. (Citeste si: Andra Voloș, detalii cutremurătoare despre despărțirea de Bogdan Mocanu: „Am vrut să mă omor”)