Andra a donat 20.000 de euro pentru Institutul Matei Bals

Cantareata Andra, gest superb in plina epidemie de coronavirus. Artista a donat 20.000 de euro pentru Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti.

"Salutare, dragilor! Nu ne-am vazut de mult. Mi-ati scris multi dintre voi si m-ati intrebat ce mai fac, de ce nu spun nimic despre concerte. Si mie mi-a fost dor de voi. Cumva si eu, ca orice om, am fost luata prin surprindere de ceea ce s-a intamplat, de ce se intampla. Ce-am putut sa fac a fost sa ma izolez acasa cu familia mea si sa am grija sa stam in casa. Stati in casa, dragilor, gasiti-va tot felul de activitati! Tot ne plangeam noi ca nu avem timp liber. Acum avem timp pentru toate, sa stam cu copiii nostri, sa recuperam timpul pierdut (...)", a spus Andra intr-o transmisiune live pe pagina ei oficiala de Facebook.

„Siguranța este pe primul loc. Trebuie să fim precauți. Mi se face inima cât un purice de fiecare data când aflu că s-a umflat numărul pacienților. Clar, nu suntem pe deplin pregătiți și mi-e teamă că va fi un efort colosal să putem face față unui număr mare de îmbolnăviri. Vreau să-i felicit pe doctori, pe asistente, întreg personalul spitalelor.

Fac eforturi să izoleze și să trateze acest virus înspăimântător. Am văzut câteva postări ale unor cadre medicale care se află în prima linie de luptă cu virusul, m-au emoționat. Sper să treacă acestă perioadă în care trebuie să stăm acasă. Dar așa e mai sănătos. Prin acest act personal încerc să ajut spitalele românești. Inevitabil va fi bine este mesajul meu pentru toți cei bolnavi”, a declarat Andra, citata de VIVA!, la scurt timp dupa ce s-a aflat ca a facut o donatie considerabila pentru Institutul de Boli Infectioase Matei Bals.