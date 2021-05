Andra, la un pas de a cânta manele. Soția lui Măruță a colaborat cu Costi Ioniță

In articol:

Andra este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Artista se bucură de un succes enorm și la nivel internațional, acolo unde piesele ei sunt ascultate de milioane de oameni. Soția lui Cătălin Măruță se poate lăuda cu o carieră impresionantă în muzică.

Andra a fost prezentă în podcastul lui Mihai Morar, acolo unde a vorbit despre cariera muzicală. Artista a povestit cum cel care a descoperit-o a fost chiar Adrian Minune, care l-a rugat pe Costi Ioniță să o lanseze în industria muzicală.

„ La început, pentru că eu cântam cu orchestra familiei la evenimente, cântam toate stilurile, puteam să aleg înspre ce vreau să merg. Puteam să cânt manele, puteam să cânt muzică populară sau muzică ușoară. Am avut și propuneri la vârsta aceea de la Dan Bursuc țin minte, la 11, 12 ani, să înregistrez câteva manele și să cânt. Puteam să fiu Andra, fetița minune”, a mărturisit Andra.

Costi Ionita[Sursa foto: Facebook]

Andra, despre colaborarea cu Costi Ioniță

” Eu am cântat în deschiderea lui Adrian Minune, m-a auzit cântând și i-a plăcut și i-a spus lui Costi că a făcut rost de o fată foarte talentată în Câmpia Turzii. A făcut rost de numărul meu, i l-a dat lui Costi Ioniță și m-a sunat. Uite așa am lansat primul album, am lansat primul meu contract cu o casă de muzică”, a mai povesit Andra în podcastul lui Mihai Morar.

Andra[Sursa foto: Facebook]

Artista susține că tot ce și-a dorit, s-a și împlinit: ”Eu nu sunt genul de artist care să își măsoare succesul în funcție de câte autografe dă, câte concerte are. Toate contează, dar nu sunt omul care stă să facă o statistică. Ambiția mi-o iau din ambiția de a fi mai bună. Nu regret că am lansat o melodie dacă nu funcționează atăt de bine. Cred în alegere și în instinctul pe care îl ai, nu greșesti niciodată când te iei după instinct. Tot ce mi-am dorit foarte mult, s-a împlinit”.