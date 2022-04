Andra, scoasă din sărite de un concurent de la Românii au Talent, sezonul 12. Jurata: ”Ce te f**** pe tine grija. Vrei să îmi faci probleme acasă?!”

In articol:

Andra, scoasă din sărite de un concurent de la Românii au Talent, sezonul 12.

Cine este concurentul care a enervat-o pe Andra la Românii au Talent 2022

Vezi ce a întrebat-o concurentul pe jurata de la Românii au Talent 2022.

Andrian Buzgan are 18 ani și este din Chișinău. Concurentul a venit la Românii au Talent, sezonul 12, cu o piesă de muzică populară tradițională moldovenească, în care a făcut câteva strigături care i se adresau juratei Andra de la Românii au Talent 2022.

”În ziua în care m-am născut eu se serbează Sfinții Andrian și Natalia, de acolo m-am ales cu un nume tare rar. Povestea mea e destul de complicaă, practic, o parte din viața mea am trăit-o cu bunica, mama fiind la muncă peste hotare. M-a făcut la 18 ani, iar tată nu am avut. Mă rog, eu tineri...și așa am crescut cu bunica.

Bunica mi-a insuflat folclorul pentru că eu am copilărit la țară.Apoi când mama a venit acasă, a fost o bucurie extrem de mare, fiindcă eu o vedeam o dată pe an. Eu fiind cu școala, cu chestiile mele, muzica, asta e o altă temă dureroasă. Nu a fost acceptată în familie absolut deloc. Asta e jertfa mea, muzica. Am călcat peste multe ca să ajung ce am ajuns. Am călcat peste familia mea”, a povestit concurentul la Românii au Talent.

După încheierea actului artistic de la Românii au Talent 2022, Andrian Buzgan a intrat în ”gura” juraților pentru strigăturile pe care le-a făcut în timpul piesei pe care a cântat-o.

”Andrian, să știi că pe alocuri așa, am înțeles că vrei să discuți ceva cu Andra, dar ai băgat ramtam între...ia zi Andră câți flăcăi te-au sărutat și astea”, a glumit Bobonete.

Mai în glumă, mai în serios, Andra i s-a adresat concurentului de la Românii au Talent, sezonul 12, astfel: ”Păi asta am vrut să zic, dar suntem la televizor. Noi avem o vorbă, dar nu...Ce te f*** pe tine grija cu câți m-am pupat eu? Cu câți m-am pupat eu, i-au zi frate. Vrei să scot lista să îmi faci probleme acasă?! M-ai luat în evidență ca să îmi faci rău, ce ai. Nu vă faceți grijă, că nu vă spun!”, a spus Andra, în timp ce Bobonete l-a întrebat pe concurent: ”Andriane, tu cu câți crezi că s-a sărutat, că tu ai întrebat”.

Andrian: Nu mă bag în familie, eu mai bine tac

Nu mă bag în familie, eu mai bine tac Bobonete: Păi tu ai întrebat, mă

Păi tu ai întrebat, mă Andra: Păi de la tine a plecat, stai că mă enervez, ia

Păi de la tine a plecat, stai că mă enervez, ia Dragoș: Nu adresa o întrebare dacă nu vrei să afli răspunsul

Nu adresa o întrebare dacă nu vrei să afli răspunsul Andi: Câți crezi că i-au furat o sărutare Andrei

Câți crezi că i-au furat o sărutare Andrei Andra: Dar vorbim de o sărutare, da?!

Dar vorbim de o sărutare, da?! Andi: Păi sărutare,da

Păi sărutare,da Bobonete: Stai mă puțin, tu în loc să ieși la suprafață, mai rău te afunzi...Andrian, câte sărutăi crezi tu că...

Stai mă puțin, tu în loc să ieși la suprafață, mai rău te afunzi...Andrian, câte sărutăi crezi tu că... Andrian: Măi, este Măruță, atât eu cred, nu știu!

Măi, este Măruță, atât eu cred, nu știu! Andra: Auzi, dar nu o-i fi chiar așa proastă, numai cu Măruță să mă pup. M-am pupat cu...Acum stai puțin, m-am pupat și eu cu niște băieți...da, atât, lasă așa.

Andra, scoasă din sărite de un concurent de la Românii au Talent, sezonul 12

Andrian Buzgan a primit trei de DA la Românii au Talent 2022

Andrian Buzgan a primit trei de DA la Românii au Talent 2022 și a trecut în etapa următoare a concursului. Singurul jurat al emisiunii care nu i-a oferit concurentului un vot pozitiv a fost Dragoș Bucur, care a fost nemulțumit de mimica afișată de Andrian în timpul cântatului.

”Chiar că patru golani suntem acum. A intrat Andra cu geaca asta de blugi pe ea, știe și oleacă de bătaie. Cu câți te-ai sărutat...Biserica m*-**, tu mă întrebi pe mine astea”, a imitat-o Bobonete pe Andra.

”Doamne, de-ar ști mama ce vorbesc aici ar zice <tu fată, așa te-am crescut, tu>. Eh, știe ce are acasă, eu de mică am fost așa, copilul nebun al familiei”, a încheiat Andra, care s-a amuzat copios alături de colegii săi.