Cine este Andreea Dena de la Românii au Talent, sezonul 12. Vezi cum i-a impresionat frumoasa concurentă pe jurați

Cine este Andreea Dena de la Românii au Talent, sezonul 12. Vezi cum i-a impresionat frumoasa concurentă pe jurații de la Românii au Talent 2022.

Andreea Dena are 22 de ani și este din București. Concurenta a venit la Românii au Talent, sezonul 12, ca să danseze, deși nu aude muzica.

În urma unui incident petrecut în copilărie, concurenta de la Românii au Talent 2022 și-a pierdut auzul și comunică prin limbajul semnelor, însă acest lucru nu a împiedicat-o să realizeze ceea ce și-a dorit, adică să danseze pe scena de la Românii au Talent, sezonul 12.

Andreea Dena de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Numele meu este Andreea Dena și am 22 de ani și vin din București. Lucrez într-o tipografie. M-am născut normal, auzeam, după, la vârsta de 1 an jumate m-am îmbolnăvit, am făcut temperatură foarte mare, am stat în comă 3 zile, după care când mi-am revenit nu mai auzeam.

Când încep să dansez mă simt fericită. Am început să dansez pentru că am văzut la serbările de la școală copiii dansând și atunci mi-am dorit și eu să încep. Dansez simțind vibrațiile, nu aud, dar mișcările mele sunt conduse de simțurile interioare și cu ajutorul văzului. Am venit la Românii au Talent pentru a transmite că îmi doresc să dansez atât pentru persoane care aud cât și pentru surzi și că pentru toți dansul este la fel”, a transmis Andreea prin intermediul unei doamne care înțelege limbajul semnelor.

Andreea Dena, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Andreea Dena a primit patru de DA și a trecut în etapa următoare de la Românii au Talent 2022. Frumoasa concurentă i-a impresionat pe jurați cu talentul său, dar și cu povestea sa de viață, care demonstrează că este o luptătoare și că este invincibilă.

”Andreea, mi se pare foarte tare ce faci. Bănuiesc că sunt mulți oameni care atunci când ajung într-un moment complicat al vieții spun, gata, până aici pot să merg, de aici încolo, ușa este închisă pentru mine. Faptul că tu ai avut curaj să deschizi ușa aia este de admirat, nu doar pentru tine, ci și pentru curajul pe care îl dai tuturor celor care sunt într-o situație asemănătoare și te văd acum. Bravo”, a spus Dragoș Bucur.

”Andreea, te admir din toată inima că nu te-ai lăsat dărâmată și ai găsit ceva frumos în toată povestea asta, iar dansul este foarte frumos. Mă bucur tare mult că reușești să faci acest lucru”, a spus Andra.

”Mie mi se pare că e dincolo de poveste în sine, adică e o inspirație pentru toți cei care cred că limitele sunt făcute pentru a te opri atunci când ajungi în dreptul lor și cred că Andreea vine și ne arată că atunci când apare un obstacol, prima ei tentație e să vadă cum să îl depășească. Nu pot decât să admir oamenii care atunci când dau de greu nu se opresc, ci încearcă să depășească momentul”, a spus Andi Moisescu.