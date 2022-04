Klek Entos, moment înfricoșător la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul a intrat pe scenă cu un topor

In articol:

Klek Entos, moment înfricoșător la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul a intrat în scenă cu un topor, iar jurații au intrat în panică.

Klek Entos, magicianul în vârstă de 49 de ani, originar din Franța, i-a înspăimântat pe jurații de la Românii au Talent, sezonul 12, prin apariția sa bizară, dar și prin numărul său înspăimântător de magie.

Potrivit presei internaționale, numele real al lui Klek Entos este David Stone. Concurentul înspăimântător de la Românii au Talent 2022 a mai participat în trecut la emisiuni precum: ”America are Talent”, ”Franța are talent” și ”Italia are talent”.

Klek Entos a descoperit magia la vârsta de 18 ani, iar de atunci a făcut din asta o meserie. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, este cunoscut la nivel mondial, ba chiar a apărut în filme franțuzești. Totodată, magicianul a scris și o carte intitulată ”Adevăratele secrete ale magiei”, care s-a epuizat de pe stocurile din Franța în 15 zile.

David Stone sau Klek Entos de la Românii au Talent, sezonul 12, a studiat Filosofia și Psihologia înainte să urmeze calea artistică și să se dedice magiei, relatează the-sun.com.

Klek Entos, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Jurații de la Românii au Talent 2022 au rămas uimiți, dar și speriați de numărul de magie prezentat de Klek Entos la Românii au Talent, sezonul 12.

Misteriosul concurent nu le-a adresat niciun cuvânt juraților de la Românii au Talent 2022, în afara numărului prezentat pe scenă, însă jurații au decis să îi spună magicianului câteva cuvinte, înainte de-a vota.

”Mie mi-a plăcut numărul tău, cred că ești unul dintre cei mai buni magicieni pe care i-am văzut în viața mea până acum și este un număr spectaculos. Mă bucur că ai venit să ni-l arăți. Și mă bucur că nu ai folosit și toporul ăla, indiferent la ce te-ai gândit să faci cu el”, a spus Mihai Bobonete.

”Numărul e bine executat, ca să zic așa, dar cam înfricoșător, adică nu e genul de magie la care aș vrea să mă mai duc o dată. E pe genul bine tată, ești bun, am înțeles. Mai vorbim noi, te mai caut eu dacă e”, a spus Andi Moisescu.

”Este prima oară când văd live un astfel de moment și din partea mea ai un DA”, a spus Dragoș Bucur.

”Nu știu dacă te încurcăm sau te ajutăm, dar noi te așteptăm în etapa următoare cu patru de DA”, a spus și Andra.