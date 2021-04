Andra Volos de la Puterea Dragostei, mesaj îngrijorător, după operație: „Degeba mă prefac eu că sunt bine! Îmi vine să mor”

In articol:

Andra Volos, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, a trecut printr-o operație la nas. Ea a recunoscut pe internet că a recurs la această intervenție chirurgicală pentru că își dorea să aibă un nas perfect, dar a menționat și că nu acesta a fost singurul motiv. Tânăra avea problemele cu respirația din cauza unei deviații de sept, iar acum a decis să o repare.

După operație, în miez de noapte, Andra Volos a publicat un mesaj îngrijorător pe rețelele de socializare. Se pare că fosta iubită a lui Bogdan Mocanu abia așteaptă să se vindece și să scape de bandaje.

„Degeaba mă prefac eu că sunt bine! Oh my God, urăsc senzația asta, o urăsc”, le-a spus ea cel peste jumătate de milion de fani care o urmăresc pe pagina ei de Instagram. „Îmi vine să mor”, a mai scris ea pe internet.

Andra Volos de la Puterea Dragostei, după operație[Sursa foto: Instagram]

Andra Volos, primele declarații după operație

Încă de acum câteva zile, la puțin timp după operație, Andra Volos recunoștea că are o senzație destul de deranjantă, deși nu simte dureri.

Cu toate acestea, este încântată că, în sfârșit, va avea un nas așa cum și-a dorit și nici nu va mai avea problemele de sănătate de care se plângea.

„În sfârșit! Mi-am dorit mereu să am un un nas perfect, știți că sunt perfecționistă. Văd că încep să mă simt din ce în ce mai bine. Sper să îmi treacă sentimentul ăsta ciudat pe care îl am acum. Mai bucuroasă sunt că acum nu o să mai am probleme nici cu polipii, nici cu deviația de sept”, a spus Andra Volos imediat după operație.

„Operația în sine nu doare, chiar nu. Sunt niște sentimente ciudate, de parcă ești super răcită, cu nasul nfundat. Mă mai doare gâtul, dar cam ăsta este sentimentul pe care îl am acum. E oribil, numai că nu doare”, a mai spus fosta concurentă din show-ul de la Kanal D.