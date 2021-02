Andra Volos, mesaj sfâșietor după ce Bogdan Mocanu a anunțat că este într-o relație! "Ea nu te sună..."

In articol:

Andra Volos a postat un mesaj neașteptat, în miez de noapte, după ce Bogdan Mocanu a anunțat că este într-o relație. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei nu s-a putut abține și a dat frâu liber sentimentelor.

În urmă cu doar câteva ore, Bogdan Mocau a declarat pe contul său de Instagram că la momentul actual se afla într-o relație și că este extrem de fericit.

Însă, concurentul de la Puterea Dragostei nu a dezvăluit identitatea iubitei sale. Astfel, pe contul său de Instagram, la scurt timp, Andra a postat un mesaj sfâșietor. Oare să fie cu trimitere către fostul ei partener de viață?!

"Când femeia știe că are un bărbat care o respectă și pe ea și pe propria masculinitate orice ieșeală cu băieții e floare la ureche. Pentru că există un echilibru. Ea nu te sună din 10 în 10 minute când ești la un pahar cu vin și o sticlă cu vorbe! Tu nu te justifici, nu te scuzi, nu minți! E un balans care se păstrează mai ușor decât pare. Dacă și bărbatul știe să-i ofere femeii de lângă el exact ceea ce îi cere! Respectul se plătește cu respect! Și libertatea cu libertate", este mesajul postat de Andra Volos.

Andra Volos, declarații sincere despre despărțirea de Bogdan Mocanu

Andra Volos si Bogdan Mocanu s-au certat, în urmă cu ceva timp, din cauza pisicii fostului concurent de la Puterea Dragostei.

Andra a rămas pentru câteva zile la Bogdan, cât timp acesta se afla la Istanbul împreună cu Jador. După ce a aflat mai multe lucruri, Andra a decis să-i facă fostului ei iubit o farsă, pe care a și postat-o pe contul ei de Youtube, însă întreaga situație a degenerat.

” Nu mai țin la Bogdan. Înainte că plec la Cluj vorbisem cu el și când m-am întors prietena surorii mele mi-a zis că ar fi avut corona, dar de fapt era răcită.

Când am ajuns la Melissa am zis că ar trebuit să mă mut, până să fac testul. Eu l-am sunat pe Bogdan Mocanu și m-am plâns la el și credea că e vrăjeală și că vreau să ne împăcăm. Apoi el s-a enervat și a închis și după vreo zece minute m-a sunat mama lui și mi-a spus că Bogdan mă așteaptă acasă, că el pleacă la Istanbul și eu pot să rămân acolo.

Eu i-am spus lui că dacă el pleacă, eu nu vreau să rămân, el a aruncat cu cheile după mine. Am stat puțin acolo, apoi nu am dormit acolo, dar am avut grijă de pisică în fiecare zi, să o văd, să îi dau de mâncare”, a explicat Andra Volos, în platoul WoWbiz.