Bogdan Mocanu, fotografie emoționantă cu iubita lui! Ce declarație de dragoste i-a făcut: „M-ai făcut să plutesc”

In articol:

Bogdan Mocanu este unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți care au participat la Puterea dragostei, motiv pentru care a câștigat primul sezon. În ultima perioadă, starea de sănătate a artistului i-a dat de cap. Fostul concurent a fost diagnosticat cu diabet, iar acum urmează un tratament strict.

Din fericire, Bogdan Mocanu o are alături mereu pe iubita lui, de care este foarte îndrăgostit.

De câteva luni de zile, Bogdan Mocanu se află într-o relație cu o brunetă misterioasă. Fostul concurent de la Puterea dragostei a mărturisit că este o relație foarte serioasă, iar noua lui iubită este mai în vârstă decât el. El a luat decizia să o țină pe noua lui iubită departe de ochii curioșilor, motiv pentru care nu s-au afișat împreună până în momentul de față. Artistul a postat recent o fotografie emoționantă în care apare și femeia de care s-a îndrăgostit. La secțiunea de stories de pe Instagram, el a decis să imortalizeze momentul în care cei doi se țineau romantic de mână. În fundal, Bogdan Mocanu a postat o melodie de dragoste, ale cărei versuri te duc imediat cu gândul la sentimentele pe care fostul concurent i le poartă actualei sale iubite. Din imagine se poate observa cum cei doi au ieșit să ia cina în oraș.

„Cu fiecare mișcare pierdem controlul/ M-ai făcut să plutesc/ Mă pierd pentru tine/ Când suntem singuri este tot ce îmi doresc/ Când sunt singur cu tine/ Vino să mă iei/ Pentru călătoria vieții mele”, sunt verusrile postate de Bogdan Mocanu la InstaStory.

Bogdan Mocanu, întâlnire cu iubita lui misterioasă [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Bogdan Mocanu și iubita lui vor să devină pătinți! Artistul a făcut marele anunț

Bogdan Mocanu își dorește să întemeieze o familie cu noua lui iubită. Cei doi au ajutat o fetiță, care acum îi consideră ca pe părinții ei. Emoționați de povestea fetei, Bogdan Mocanu a dezvăluit că se gândește să o adopte împreună cu iubita lui.

Citeste si: Bogdan Mocanu, despre boala care i-a schimbat viața! Cum se luptă zi de zi cu o afecțiune care ar putea fi fatală

„Cadoul a fost pentru o fetiță mică pe care încercăm cumva s-o adoptăm. Ne-am atașat foarte mult de ea. Ei îi spune mami, mie îmi spune tati. Și eu sunt uimit de cât de repede au evoluat lucrurile și cât de departe am ajuns, dar este datorită faptului că e altceva, e o persoană mult mai matură decât ce am cunoscut eu până acum. Certurile sunt doar din motive întemeiate, dacă sunt”, a dezvăluit Bogdan Mocanu, pentru un post de televiziune.