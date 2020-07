In articol:

Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu a felicitat-o public pe Bianca Comănici. Andra a scris un mesaj pe Instagram, fix după ce a văzut că prietena ei, Bianca, a luat, din nou marele premiu.

”Felicitări, Bibișorul meu frumos! Eram 100% sigură!”, a scris Andra.

Bianca și Livian, câștigătorii sezonului doi al emisiunii Puterea Dragostei

Livian și Bianca au fost desemnați câștigătorii sezonului 2 de la Puterea dragostei. Cei doi au strâns cele mai multe voturi atât din partea colegilor, cât și din partea telespectatorilor. La final, copleșită de emoție, Bianca a decis să-i ofere trofeul său lui Ligi, prietena sa din competiția. Bianca și-a justificat gestul, spunând că Ligi nu a câștigat nimic în această competiție.

Andreea Mantea și-a luat rămas bun de la acest proiect. În lacrimi, prezentatoarea a predat ștafeta Cristinei Mihaela.

”Vă mulțumesc din tot sufletul. Aseară mi-a fost atât de greu. Am trecut pe lângă voi în fugă penttu că îmi era tare greu. Sper din suflet că v-am ajutat cu vorbele mele. Vreau să vă amintiți de tot ce v-am zis. Tot ce am făcut am făcut pentru voi. Sunt foarte fericită și extrem de mândră de voi. Mă bucur că am reușit să ducem acest sezon până la final. Sincer vă spun. Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a ferit. Tot ce s-a întâmplat aici ne-a fost scris. Vă iubim și vă iubesc", a spus Andreea Mantea în lacrimi.