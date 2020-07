Berna și Philip, îmbrățișați si cu un zâmbet mare pe față, povestesc:” Suntem pregătiți, avem emoții, dar sperăm să câștige cei mai buni și cei care merită, care au demonstarat Puterea Dragostei.” Philip o întrerupe pe Berna, și adaugă:”Adică noi! Noi chiar am demonstrat Puterea Dragostei, mai ales că ea e nevastă-mea. Chiar trebuie să câștigăm!”

A venit ulterior și rândul lui Livian, acompaniat de iubita sa, Bianca Comănici: ”Are fluturași ea! O să fie bine. Noi ne simțim câștigători, pentru că am trecut prin atât de multe lucruri...”.

Cei doi au explicat faptul că nu mai sunt împreună, dar sentimentele nu au dispărut. Este posibilă chiar și o împăcare!

Livian a explicat: ”Momentan stau la ea în apartament.”, moment în care Bianca continuă:”În vizită, în vizită. Dar poate că o să se mute...”

Ella declară: ”Așteptări nu prea am, știu că oamenii m-au susținut foarte mult, dar știu că în casă nu am fost atât de plăcută cum am fost plăcută de public. Indiferent care va fi finalul, eu am câștigat trofeul: am câștigat iubirea oamenilor ”

UPDATE 19:00 - Andreea Mantea explică cum vor fi desemnați câștigătorii!

Andreea Mantea: ”Castigatorii vor fi desemnați astfel: 50% votul vostru, al concurenților, iar 50% votul publicului. Se va face o medie și vor hotărî câștigătorii!”