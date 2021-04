Andra Volos, primele imagini după operație! La ce intervenție esetică a recurs vedeta: „Știți că sunt perfecționistă”

In articol:

Andra Volos este una dintre cele mai cunoscute concurente care au intrat în casa Puterea dragostei. Vedeta și-a anunțat fanii de pe Instagram că urmează să ajungă pe mâinile medicului estetician. Așteptarea a luat sfârșitul, iar Andra Volos și-a anunțat urmăritorii că este vorba despre o rinoplastie.

„În sfârșit! Mi-am dorit mereu să am un un nas perfect, știți că sunt perfecționistă. Văd că încep să mă simt din ce în ce mai bine. Sper să îmi treacă sentimentul ăsta ciudat pe care îl am acum. Mai bucuroaăs sunt că acum nu o să mai am probleme nici cu polipii, nici cu deviația de sept”, a spus Andra Volos imediat după operație.

Fosta concurentă de la Puterea dragostei a mărturisit că a primit foarte multe mesaje legate de operație și dacă este dureroasă. Andra Volos le-a transmis urmăritorilor ei că nu este o procedură dureroasă, însă senzația post-operație este destul de deranjantă.

„Operația în sine nu doare, chiar nu. Sunt niște sentimente ciudate, de parcă ești super răcită, cu nasul nfundat. Mă mai doare gâtul, dar cam ăsta este sentimentul pe care îl am acum. E oribil, numai că nu doare”, a mai declarat Andra Volos.

Motivul pentru care Andra Volos de la Puterea dragostei și-a făcut rinoplastie

Andra Volos a dezvăluit că intervenția nu a fost un moft estetic, ci s-a confruntat de când era mică cu anumite probleme. Înainte de operație a avut foarte multe emoții, însă fosta concurentă de la Puterea dragostei a trecut cu bine și peste acest pas.

„Zici că am venit la stand-up comedy, nu la operație. Astăzi nu vorbim doar de un moft și de estetică, ci și de sănătate pentru că de mică am avut mici probleme. Astăzi o să le rezolvăm, dar să trec peste toate emoțiile astea. Intru peste puțin timp în operație”, a mărturisit Andra Volos, de pe patul de spital.