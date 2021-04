Ricardo Filip o vrea înapoi pe fosta iubită de la Puterea Dragostei: „Oricând aș vrea o relație cu ea!”

In articol:

Ricardo, fost concurent al emisiunii fenomen Puterea Dragostei, a format un cuplu cu Raluca Munte, Manuela, iar mai apoi Andreea Ardelean. Tânărul a stârnit multe controverse în casa Puterea Dragostei, însă părea că și-a găsit liniștea alături de prietena Andrei Volos, Andreea, cu care a și avut o relație de lungă durată în afara competiției.

Cei doi au trăit o adevărată poveste de dragoste, au stat și au călătorit împreună, însă deznodământul nu a fost unul fericit, așa cum probabil și l-ar fi dorit fiecare.

Andreea și Ricardo au luat-o pe drumuri separate, anunțând despărțirea pe rețelele sociale. A urmat o perioadă de tranziție pentru cei doi, însă pare că despărțirea a fost una benefică pentru amândoi, iar acum fiecare își vede de proiectele personale.

„ E un subiect mai delicat ăsta. Am fost cu fosta mea prietenă, Andreea, un an și ceva, dar a fost să nu mai fie. Ciudat sună. E foarte dificil. După ce stai cu cineva un an jumate e greu pentru că te obișnuiești cu persoana”, a spus Ricardo Filip de la Puterea Dragostei.

Ce spune Ricardo Filip despre fostele lui iubite

Ricardo de la Puterea Dragostei ține mereu legătura cu cei care l-au susținut pe durata competiției fenomen de la Kanal D, dar și cu cei care-l urmăresc pe rețelele sociale.

Acesta a răspuns la diferite curiozități, printre care și o întrebare care a stârnit interesul internauților:

Răspunsul acestuia i-a luat pe toți prin surprindere: ”Cu una din ele aș rămâne prieten, cu alta oricând o relație și pe una nu aș vrea să o mai văd niciodată în viața mea”. Ricardo de la Puterea Dragostei nu a spus exact la cine se referă, însă pare că are gânduri de împăcare cu o fostă iubită.

