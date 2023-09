Andreea Antonescu, declarație neașteptată despre Vlăduța Lupău! Artista i-a dat imediat replica, când a auzit ce a spus despre ea: „De unde până unde”

In articol:

Andreea Antonescu este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară, care are și o comunitate foarte mare de fani în mediul online, cărora le împărtășește experiențele ei zilnice de câte ori are ocazia. Ba mai mult, artista este și recunoscută deseori pe stradă de cei care o urmăresc.

Andreea Antonescu, confundată cu Vlăduța Lupău

Recent, aceasta a fost și confundată de un admirator cu o altă artistă cunoscută.

Cântăreața a povestit recent că i se întâmplă uneori să fie confundată cu alte artiste cunoscute, chiar dacă nu există asemănări între ele. Ultima întâmplare de acest gen a avut loc în timp ce se plimba pe afară cu fetița ei, când un domn i-a mărturisit că seamănă foarte bine cu o altă artistă foarte cunoscută de la noi din țară și anume cu Vlăduța Lupău. Andreea a dezvăluit că este prima dată când cineva îi spune că ar putea fi Vlăduța.

„Mi s-a întâmplat acum cu un domn în spate, care mi-a spus: <<Vai, semănați atât de tare cu cineva>>. Am zâmbit, ca de obicei. Prima dată când am fost confundată mi s-a părut ciudățel, pentru că nu vedeam de unde până unde asemănarea cu Marijuana. Acum, a doua oară, îmi place personajul, nu că prima dată nu mi-ar fi plăcut, dar mi s-a părut destul de diferită Marijuana de mine. Acum, când domnul din spate de la barieră mi-a spus: <<Vai, dar semănați atât de bine>>, am crezut că semăn cu mine, ceea ce mi se întâmplă de multe ori, dar domnul spune: <<Semănați atât de bine, cred că dumneavoastră sunteți Vlăduța Lupău>>. Așa că, draga mea, ce să spun, te pup. E prima oară când îmi spune lumea că aș putea fi tu”, a povestit Andreea Antonescu pe Instagram.

Vlăduța Lupău i-a dat replica imediat

Vlăduța Lupău a fost foarte amuzată ce această situație și i-a dat imediat replica Andreei Antonescu. Mesajul a fost făcut public de artistă, ba chiar a și distribuit filmulețul în care Andreea povestea toată întâmplarea, pe pagina ei personală de Instagram.

„Cele mai tari faze. Adevărul e că semănăm de numa”, a fost răspunsul Vlăduței Lupău.